Почему в оттепель опасно ездить с докаткой

Докатка представляет собой узкое колесо, которое часто имеет более высокий профиль, чем у штатных покрышек. Поскольку ее ширина меньше, чем у обычного колеса, то и боковые нагрузки она выдерживает хуже. Плюс к тому, у докатки может вообще отсутствовать рисунок протектора. Что создает сложности на скользкой дороге.

Особенно надо быть внимательным, если докатка установлена на передней оси. Дело в том, что в оттепель дороги залиты водой, часто встречаются и довольно глубокие лужи. Из-за того, что ширина докатки меньше, чем у штатного колеса, плюс рисунок протектора откровенно летний, в воде может возникнуть эффект аквапланирования.

Машиной станет сложно управлять, пойдет снос передней оси, так что стабилизировать автомобиль на траектории будет довольно трудно. И чем выше скорость, тем сложнее выправить машину. Здесь заметим, что с докаткой можно двигаться не быстрее 80 км/ч, однако и такой скорости достаточно, чтобы автомобиль вышел из-под контроля и оказался в кювете.