Почему в оттепель опасно ездить с докаткой

Докатка представляет собой узкое колесо, которое часто имеет более высокий профиль, чем у штатных покрышек. Поскольку ее ширина меньше, чем у обычного колеса, то и боковые нагрузки она выдерживает хуже. Плюс к тому, у докатки может вообще отсутствовать рисунок протектора. Что создает сложности на скользкой дороге.
Особенно надо быть внимательным, если докатка установлена на передней оси. Дело в том, что в оттепель дороги залиты водой, часто встречаются и довольно глубокие лужи. Из-за того, что ширина докатки меньше, чем у штатного колеса, плюс рисунок протектора откровенно летний, в воде может возникнуть эффект аквапланирования.
Машиной станет сложно управлять, пойдет снос передней оси, так что стабилизировать автомобиль на траектории будет довольно трудно. И чем выше скорость, тем сложнее выправить машину. Здесь заметим, что с докаткой можно двигаться не быстрее 80 км/ч, однако и такой скорости достаточно, чтобы автомобиль вышел из-под контроля и оказался в кювете.
Еще один важный момент — проверка давления в докатке. Обычно его никогда не проверяют, а это надо бы делать регулярно. Иначе машину будет уводить в сторону уже с 60 км/ч. Дело в том, что у такого колеса более высокий профиль. А если еще и давление в шине низкое, покрышка может просто разбортироваться, если, скажем, задеть колесом ледяной «пупырь», то есть пласт снега, который машины раскатали до состояния льда. Такие «сюрпризы» часто встречается на провинциальных дорогах.
При торможении автомобиль с докаткой может резко уйти в сторону. Колеса, конечно, не заблокируются, но рулем придется поработать на славу, потому как может начаться занос, который станет прогрессировать. Обычно это заканчивается серьезной аварией.
Наконец, если докатка стоит на задней оси, нужно тоже быть внимательным. Ведь попади такое «недоколесо» на тонкую корку льда, которая образуется поутру, особенно в поворотах, машина потеряет стабильность и выправить ее сможет только водитель с соответствующими навыками.