Эксперты о подготовке к сезону, моторных маслах TANECO и обкатке летних шин

Следуйте рекомендациям автопроизводителя

Руководство пользователя от завода-производителя — самая полезная книга для автовладельца. Здесь содержится вся необходимая информация: какой тип масла выбрать и как часто его нужно менять, сроки планового обслуживания, когда подлежат замене воздушный и топливный фильтры, тормозные диски, ремень ГРМ и другие параметры. Безусловно

Качественное масло — залог «здоровья» двигателя

Сегодня на рынке представлено огромное количество моторных масел. Мы рекомендуем отдавать предпочтение крупным производителях, т. к. в это случае есть гарантии надежности и качества продукта. При выборе типа масла — минеральное, полусинтетическое и синтетическое — ознакомьтесь с руководством пользователя авто. Там указаны все необходимые параметры.

Из последних интересных новинок к покупке можно рассмотреть моторные масла TANECO. Они обладают высокими показателями качества, что подтверждено тестированием в независимой лаборатории в Германии. Отлаженная технологическая цепочка от производства до выпуска смазочных материалов и их фасовки позволяет контролировать качество продукции на каждом этапе. Технология выпуска канистр включает в себя три уровни защиты, что гарантирует оригинальность и безопасность товара: фольга на горловине, вплавляемая этикетка и термо маркировка. Среди преимуществ новинки: высокая температура вспышки (выше +230 ℃), низкая температура застывая (до −40 ℃), высокий индекс вязкости масел (не ниже 140) и другие.

Выбираем моторное масло — смотрим на этикетку

При выборе моторного масло следует учитывать не только рекомендации автопроизводителя, но и условия эксплуатации. Во-первых, климат, где и как будет использоваться авто. Для южных широт, для которых характерны высокие температуры, оптимально подойдет масло с маркировкой 5W-40 — оно останется достаточно вязким даже при +40 ℃. Масло с этими же параметрами вязкости подойдет к эксплуатации в крупных городах, в условиях, когда часто приходится стоять в пробках, а двигателю — нагреваться. Например, синтетическое масло TANECO Premium Ultra Synth (класс вязкости: SAE 5W-30, 5W-40). За счет оптимальной вязкости и современного модификатора трения обеспечивает плавную работу двигателя и высокий показатель топливной экономии, максимальную защиту мотора от износа в жестких условиях городского цикла и в условиях повышенных нагрузок, специально подобранная рецептура минимизирует расход масла на угар.