Эксперты о подготовке к сезону, моторных маслах TANECO и обкатке летних шин

Следуйте рекомендациям автопроизводителя
Руководство пользователя от завода-производителя — самая полезная книга для автовладельца. Здесь содержится вся необходимая информация: какой тип масла выбрать и как часто его нужно менять, сроки планового обслуживания, когда подлежат замене воздушный и топливный фильтры, тормозные диски, ремень ГРМ и другие параметры. Безусловно
Качественное масло — залог «здоровья» двигателя
Сегодня на рынке представлено огромное количество моторных масел. Мы рекомендуем отдавать предпочтение крупным производителях, т. к. в это случае есть гарантии надежности и качества продукта. При выборе типа масла — минеральное, полусинтетическое и синтетическое — ознакомьтесь с руководством пользователя авто. Там указаны все необходимые параметры.
Из последних интересных новинок к покупке можно рассмотреть моторные масла TANECO. Они обладают высокими показателями качества, что подтверждено тестированием в независимой лаборатории в Германии. Отлаженная технологическая цепочка от производства до выпуска смазочных материалов и их фасовки позволяет контролировать качество продукции на каждом этапе. Технология выпуска канистр включает в себя три уровни защиты, что гарантирует оригинальность и безопасность товара: фольга на горловине, вплавляемая этикетка и термо маркировка. Среди преимуществ новинки: высокая температура вспышки (выше +230 ℃), низкая температура застывая (до −40 ℃), высокий индекс вязкости масел (не ниже 140) и другие.
Выбираем моторное масло — смотрим на этикетку
При выборе моторного масло следует учитывать не только рекомендации автопроизводителя, но и условия эксплуатации. Во-первых, климат, где и как будет использоваться авто. Для южных широт, для которых характерны высокие температуры, оптимально подойдет масло с маркировкой 5W-40 — оно останется достаточно вязким даже при +40 ℃. Масло с этими же параметрами вязкости подойдет к эксплуатации в крупных городах, в условиях, когда часто приходится стоять в пробках, а двигателю — нагреваться. Например, синтетическое масло TANECO Premium Ultra Synth (класс вязкости: SAE 5W-30, 5W-40). За счет оптимальной вязкости и современного модификатора трения обеспечивает плавную работу двигателя и высокий показатель топливной экономии, максимальную защиту мотора от износа в жестких условиях городского цикла и в условиях повышенных нагрузок, специально подобранная рецептура минимизирует расход масла на угар.
Во-вторых, не мало важен и стиль управления. Водителям, предпочитающим скорость и резкое вождение, рекомендуется отдать предпочтение маслам с маркировками 10W-40, 10W-60. Для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей гоночных, спортивных, специализированных автомобилей, работающих в жестких условиях эксплуатации, например, — синтетическое моторное масло TANECO Premium Ultra Race Synth. Масло обеспечивает высокие мощностные характеристики двигателя благодаря снижению трения и наличию в составе сложных эфиров (эстеров), уверенную эксплуатацию мотора при форсированном режиме работы за счет особо прочной масляной пленки и стабильной вязкости, а также сохранение чистоты деталей двигателя благодаря отсутствию отложений и запасу моющих свойств.
Регулярно проверяйте давление в шинах
Необходимо контролировать этот параметр хотя бы один раз в месяц. От давления зависит безопасность в дороге, износостойкость шин и сохранение их свойств. Так, недостаточно накачанные шины ведут к ухудшению управляемости автомобиля. При этом они быстрее изнашиваются, теряют шипы, а также увеличивают расход топлива. Перекачанные — слишком жесткие. Это ведет к низкому уровню сцепления с дорогой, увеличивается шум при езде.
Разные шины на одну ось устанавливать нельзя
Это прописано в ПДД. При этом на переднюю и заднюю оси шины с разным протектором ставить можно. Но есть условия. Так, все установленные шины должны быть одинаковой сезонности. В случае с зимними — либо шипованными, либо нешипованными. Рисунок протектора напрямую влияет на сцепление с дорогой, то есть разные шины покажут себя по-разному в заносе и на больших скоростях.
Правильно храните шины
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить эксплуатационный ресурс ваших шин между сезонами. Перед хранением их следует очистить от грязи. Допустимые колебания температуры при хранении — от −30 до +35 °С. Шины на дисках рекомендуется хранить горизонтально или в подвешенном состоянии, шины без дисков — только вертикально (на стеллажах, в поддонах или на полу). Поверхность места хранения должна быть ровной, без острых ребер. Каждый месяц их следует переворачивать, меняя зону опоры. Храните шины в сухом и вентилируемом месте на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. На открытом воздухе хранить шины можно, но не более одного месяца, укрыв их от осадков и попадания прямых солнечных лучей.
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Обязательно проводить обкатку новых шин
Бытует мнение, что в обкатке нуждаются только зимние шипованные шины. Это не так. Любой новый комплект следует эксплуатировать в щадящем режиме первые сотни километров. Если говорить про летние модели, то — избегайте резких торможений и быстрых разгонов не менее чем 100 км пробега. Это обеспечит вашим шинам в будущем хорошее сцепление и оптимальную реакцию на повороты руля.
Отдавайте предпочтение оригинальным запчастям
Профессиональные сервисные мастерские, оригинальные запчасти, плановое прохождение ТО — вот, на чем нельзя экономить. Ведь от того в каком состоянии автомобиль зависит не только ваша безопасность и ваших пассажиров, но и остальных участников движения.
Обязательный техосмотр отменен
В конце 2021 года президент подписал законопроект об отмене техосмотра. Нововведение в первую очередь коснется собственников личных легковых авто и мотоциклов, с даты изготовление которых прошло меньше четырех лет. При этом транспорт должен использоваться исключительно в личных целях: владельцы не должны с его помощью предоставлять коммерческие услуги, или использовать его в служебных целях.
Для остальных категорий — ТО остается обязательным. Кроме этого, с 1 марта 2022 года вступит в силу закон о штрафе в размере 2 тысячи рублей за езду без диагностической карты (исключение — личные автомобили и мотоциклы в рамках нового законопроекта об отмене техосмотра).