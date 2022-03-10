Какие автозапчасти следует поменять в машине, пока их еще можно купить

Чтобы быть более-менее уверенным в нормальном состоянии своей машины на приличный отрезок обозримого будущего, когда российские автовладельцы начнут в полной мере ощущать последствия прекращения поставок запчастей в нашу страну, с технической частью личной легковушки следует кое-что сделать прямо сейчас.

Прежде всего, следует произвести «малое ТО» вне зависимости от сроков ближайшего планового техобслуживания, рекомендуемого автопроизводителем. Это означает, что нужно поменять моторное масло, воздушный, топливный и масляный фильтры. Понятно, что подобное решение и так напрашивается, но не грех лишний раз о нем напомнить. Как, кстати, и о замене тормозных колодок.

Менее очевидны другие необходимые работы, которые стоит выполнить с машиной в преддверии тотального дефицита запчастей. Это касается, например, замены тормозной жидкости и антифриза в системе охлаждения двигателя. Ведь далеко не факт, что последний продолжат возить в Россию, как и раньше.

Владельцам автомобилей с вариаторными КП, особенно чей пробег превышает 50 000 км, очень рекомендуется заехать в специализированный сервис и заменить рабочую жидкость в трансмиссии. Такая процедура при подобном пробеге «вариатора» и раньше была крайне рекомендована для продления его жизни. А теперь о ней можно говорить, как об обязательной в преддверии огромных проблем с поставками в Россию запчастей для автомобильных трансмиссий.