Какой незаметный «расходник» может внезапно и полностью уничтожить машину

Загадочный и порой опасный «расходник»-навидимка, о существовании которого иной автовладелец никогда и не вспомнит — топливный фильтр. Оговоримся, что речь идет о бензиновых авто. Для хозяина дизельной машины топливный фильтр — штука чуть ли не более важная, чем масляный! Во всяком случае, «топливник» обычно предписывается менять едва ли не в два раза чаще, чем его коллегу, отвечающего за чистоту моторной смазки. На бензиновых же авто топливные фильтры бывают двух видов — выносные и встроенные. Встроенный обычно скомпонован в единый узел с бензонасосом и располагается в бензобаке. Их обычно меняют каждые 100 000 км пробега.
Выносные фильтры встроены в топливную магистраль между бензобаком и мотором. Их располагают под днищем автомобиля, либо в подкапотном пространстве. Эта разновидность топливного фильтра требует замены гораздо чаще — примерно через каждые 40 000 километров. А теперь, уважаемые читатели-автовладельцы, вспомните: когда вы последний раз задумывались о замене топливного фильтра? И вы вообще в курсе, какого он у вас типа — встроенный или выносной?!Обладатели более-менее новых автомобилей, еще находящихся или только недавно сошедших с заводской гарантии, может быть, еще и вспомнят о замене этого «расходника» — при ТО у официального дилера им наверняка предлагали его замену.
Большинство же обладателей подержанных легковушек его заменой вообще не заморачиваются. Так чем же таким жутким грозит пренебрежение своевременной сменой «топливника» — раз он работает себе и работает годами и, как говорится, «есть не просит»? Для начала, любой старый фильтр топлива может создать серьезные проблемы мотору, поскольку через него плохо проходит бензин. А это может приводить к необъяснимым сложностям при пуске мотора, его нестабильной работе, падению мощности и тому подобным неприятностям.
Что же касается выносного фильтра, то помимо вышеперечисленного, он может подложить автовладельцу совсем уж форменную «свинью». Ведь вся его жизнь проходит под воздействием агрессивной среды — летящих из-под колес воды, песка, камней и противогололедных реагентов. Из-за этого корпус выносного фильтра имеет все шансы проржаветь, — особенно если затянуть со сроком его замены. Когда коррозия становится сквозной, бензин под давлением начинает просто литься на дорогу. При этом его пары могут воспламениться буквально от любой искры или от контакта с раскаленными частями выхлопной системы.
В результате машина, скорее всего, сгорит. И хорошо еще, если при этом не будет человеческих жертв. Именно поэтому нельзя «забивать» на топливный фильтр. Его следует менять согласно предписаниям компании-производителя.