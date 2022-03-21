Какой незаметный «расходник» может внезапно и полностью уничтожить машину

Загадочный и порой опасный «расходник»-навидимка, о существовании которого иной автовладелец никогда и не вспомнит — топливный фильтр. Оговоримся, что речь идет о бензиновых авто. Для хозяина дизельной машины топливный фильтр — штука чуть ли не более важная, чем масляный! Во всяком случае, «топливник» обычно предписывается менять едва ли не в два раза чаще, чем его коллегу, отвечающего за чистоту моторной смазки. На бензиновых же авто топливные фильтры бывают двух видов — выносные и встроенные. Встроенный обычно скомпонован в единый узел с бензонасосом и располагается в бензобаке. Их обычно меняют каждые 100 000 км пробега.

Выносные фильтры встроены в топливную магистраль между бензобаком и мотором. Их располагают под днищем автомобиля, либо в подкапотном пространстве. Эта разновидность топливного фильтра требует замены гораздо чаще — примерно через каждые 40 000 километров. А теперь, уважаемые читатели-автовладельцы, вспомните: когда вы последний раз задумывались о замене топливного фильтра? И вы вообще в курсе, какого он у вас типа — встроенный или выносной?!Обладатели более-менее новых автомобилей, еще находящихся или только недавно сошедших с заводской гарантии, может быть, еще и вспомнят о замене этого «расходника» — при ТО у официального дилера им наверняка предлагали его замену.