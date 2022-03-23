Почему нельзя заправляться на АЗС, если там стоит бензовоз

Хотя топливо при перекачке из бензовоза в емкость для хранения и проходит через фильтры, в бак автомобиля его все равно лучше не заливать. Дело в том, что все подземные емкости для хранения горючего сделаны из металла. А он имеет свойство окисляться и ржаветь. В результате защитное покрытие отслаивается, и оседает на дне этой емкости. Свою роль играет и само горючее.

Даже современный бензин может выделять при хранении мутный осадок. А при перепадах температур, особенно весной, из него выделяются химические присадки, повышающие октановое число и придающие топливу чистящие свойства. Поэтому чем дольше хранится топливо, тем больше грязи и химических реактивов скапливается на дне резервуара.

Важно и то, что при сливе топлва оно попадает в резервуары заправки под большим напором. В результате со дна поднимается разный мусор и осадок, который смешивается с горючим. Чтобы осесть, ему требуется час-два. Поэтому, если на заправке начнут спешить и включат подачу только что привезенного топлива на раздаточные колонки, то вместе с бензином в бак автомобиля может попасть грязь, которая приведет к проблемам, причем довольно серьезным.