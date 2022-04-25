Как правильно заводить двигатель автомобиля после долгого простоя

Просто прийти и завести свой автомобиль после зимовки в гараже, на платной стоянке или в подземном паркинге, увы, нельзя. Все дело в том, что даже простой машины длиною в месяц без движения и периодического запуска двигателя чреват последствиями. И здесь нужно подойти к процессу первого старта после длительной стоянки чуть более тщательно, чем обычно.
Перовое, что делать не стоит — это пытаться сходу крутить стартер. Как бы это странно ни звучало, но машину для начала необходимо проветрить. Поверьте, зимовка в неотапливаемом гараже — тоже испытание для узлов и агрегатов, на которых в межсезонье и при весенних перепадах температур обязательно образуется конденсат. В общем, как бы ни свербело, провернуть ключ зажигания, сперва открываем настежь двери гаража и машины, а также капот да багажник. И даем ей глотнуть свежего воздуха, который выветрит скопившийся конденсат.
Далее рекомендуется проверить состояние высоковольтных проводов. Их контактные наконечники должны быть без окислов, ржавчины и грязи. Также провода должны быть плотно закреплены на своих местах. Отсоединять провода следует поочередно, чтобы не запутаться, откуда какой был снят. Если во время проверки вы заметили на контактах налет и прочие загрязнения, то их следует аккуратно почистить.
Свечи тоже стоит выкрутить для проверки. Если где-то заметили нагар, то его необходимо удалить. Стоит почистить и углубления вокруг центральных электродов. Осмотрите свечи на предмет сколов, трещин и прочих дефектов. И если все в порядке, то вкрутите их на свои места.
Аккумулятор без эпизодической подзарядки обязательно просядет даже в теплом боксе. Поэтому обязательно подзарядите его, разумеется, удостоверившись в должном уровне электролита. Аккумуляторная батарея также любит чистоту. Поэтому при установке, убедитесь, что оба выводных штыря не покрыты окислом. В противном случае их следует немедленно удалить, например, раствором соды. При инсталляции АКБ соблюдайте последовательность подсоединения клемм — первой прикручивают плюсовую.
Стоит вспомнить и то, с каким количеством топлива вы оставили свой автомобиль зимовать. Если бак неполный, то есть высокий риск того, что в нем образовывался конденсат. Что в свою очередь снижает качество топлива. Запуск двигателя в этом случае будет затруднен, а дальнейшая работа — нестабильна, потому как образовавшаяся смесь может засорять топливную систему. Лучше всего оставлять машину с заполненным баком. Если такой возможности не было, то в бак следует долить как можно больше свежего горючего.
Перед запуском двигателя также стоит проверить состояние патрубков системы охлаждения и оценить уровень охлаждающей жидкости. Недостаточный уровень последней сулит неприятности, и заводить двигатель в этом случае до выяснения причины ухода ОЖ не стоит. Также необходимо проверить уровень тормозной жидкости и моторного масла. При этом необходимо тщательно осмотреть подкапотное пространство и заглянуть под автомобиль на предмет свежих подтеков в районе колес, коробки передач, мостов и, конечно же, двигателя.
И только тогда, когда вы убедились, что ничего подозрительного не обнаружили, можно запускать двигатель. Впрочем, и здесь нужно соблюсти некоторые ритуалы. Если в машине с автоматической коробкой передач достаточно убедиться в том, что селектор выбора установлен в режим «P», то на «механике», помимо «нейтрали», для облегчения процедуры пуска двигателя стоит выжать сцепление. Если все в порядке, то ждать долго не придется, и двигатель заведется довольно быстро. Но и после успешного запуска, не стоит терять бдительность.
Нужно снова заглянуть под капот, дабы удостовериться, что нигде ничего не подтекает. А понять, что аккумулятор заряжается, мультиметром необходимо замерить выходные показатели генератора и параметры на самой батареи, сверив их с заявленными производителем. В салоне же нужно включить систему кондиционирования, чтобы оценить ее работоспособность.
Естественно, не забывайте проверить все световые приборы. Нужно убедиться, что работает дальний и ближний свет фар, поворотники, стоп-сигналы и «аварийка». В случае обнаружения перегоревших ламп, их следует заменить. Перед первым выездом обязательно померяйте давление в шинах, что называется, на холодную. Заодно осмотрите их на предмет повреждений и грыж.
Если после длительной зимней стоянки машина завелась без особых проблем — это вовсе не означает, что они могут не проявится вовсе. В первые недели эксплуатации обязательно контролируйте температуру двигателя, уровень масла и охлаждающей жидкости. При первом проявлении неисправности обязательно обратитесь в сервисный центр или же, если квалификация позволяет, разберитесь с проблемой самостоятельно.