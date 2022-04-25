Как правильно заводить двигатель автомобиля после долгого простоя

Фото: carstuckgirls
Некоторые автомобилисты отказываются от использования личного автотранспорта в зимний период, и возвращаются к нему лишь тогда, когда растаял снег. Однако не все знают, как нужно правильно реанимировать простоявший всю зиму автомобиль, чтобы он без проблем отработал новый теплый сезон. Портал «АвтоВзгляд» выяснил все тонкости столь важного процесса.
Ефим Розкин

Просто прийти и завести свой автомобиль после зимовки в гараже, на платной стоянке или в подземном паркинге, увы, нельзя. Все дело в том, что даже простой машины длиною в месяц без движения и периодического запуска двигателя чреват последствиями. И здесь нужно подойти к процессу первого старта после длительной стоянки чуть более тщательно, чем обычно.

Перовое, что делать не стоит — это пытаться сходу крутить стартер. Как бы это странно ни звучало, но машину для начала необходимо проветрить. Поверьте, зимовка в неотапливаемом гараже — тоже испытание для узлов и агрегатов, на которых в межсезонье и при весенних перепадах температур обязательно образуется конденсат. В общем, как бы ни свербело, провернуть ключ зажигания, сперва открываем настежь двери гаража и машины, а также капот да багажник. И даем ей глотнуть свежего воздуха, который выветрит скопившийся конденсат.

Далее рекомендуется проверить состояние высоковольтных проводов. Их контактные наконечники должны быть без окислов, ржавчины и грязи. Также провода должны быть плотно закреплены на своих местах. Отсоединять провода следует поочередно, чтобы не запутаться, откуда какой был снят. Если во время проверки вы заметили на контактах налет и прочие загрязнения, то их следует аккуратно почистить.

фото globallookpress.com

Свечи тоже стоит выкрутить для проверки. Если где-то заметили нагар, то его необходимо удалить. Стоит почистить и углубления вокруг центральных электродов. Осмотрите свечи на предмет сколов, трещин и прочих дефектов. И если все в порядке, то вкрутите их на свои места.

Аккумулятор без эпизодической подзарядки обязательно просядет даже в теплом боксе. Поэтому обязательно подзарядите его, разумеется, удостоверившись в должном уровне электролита. Аккумуляторная батарея также любит чистоту. Поэтому при установке, убедитесь, что оба выводных штыря не покрыты окислом. В противном случае их следует немедленно удалить, например, раствором соды. При инсталляции АКБ соблюдайте последовательность подсоединения клемм — первой прикручивают плюсовую.

Стоит вспомнить и то, с каким количеством топлива вы оставили свой автомобиль зимовать. Если бак неполный, то есть высокий риск того, что в нем образовывался конденсат. Что в свою очередь снижает качество топлива. Запуск двигателя в этом случае будет затруднен, а дальнейшая работа — нестабильна, потому как образовавшаяся смесь может засорять топливную систему. Лучше всего оставлять машину с заполненным баком. Если такой возможности не было, то в бак следует долить как можно больше свежего горючего.

Фото из открытых источников

Перед запуском двигателя также стоит проверить состояние патрубков системы охлаждения и оценить уровень охлаждающей жидкости. Недостаточный уровень последней сулит неприятности, и заводить двигатель в этом случае до выяснения причины ухода ОЖ не стоит. Также необходимо проверить уровень тормозной жидкости и моторного масла. При этом необходимо тщательно осмотреть подкапотное пространство и заглянуть под автомобиль на предмет свежих подтеков в районе колес, коробки передач, мостов и, конечно же, двигателя.

И только тогда, когда вы убедились, что ничего подозрительного не обнаружили, можно запускать двигатель. Впрочем, и здесь нужно соблюсти некоторые ритуалы. Если в машине с автоматической коробкой передач достаточно убедиться в том, что селектор выбора установлен в режим «P», то на «механике», помимо «нейтрали», для облегчения процедуры пуска двигателя стоит выжать сцепление. Если все в порядке, то ждать долго не придется, и двигатель заведется довольно быстро. Но и после успешного запуска, не стоит терять бдительность.

Нужно снова заглянуть под капот, дабы удостовериться, что нигде ничего не подтекает. А понять, что аккумулятор заряжается, мультиметром необходимо замерить выходные показатели генератора и параметры на самой батареи, сверив их с заявленными производителем. В салоне же нужно включить систему кондиционирования, чтобы оценить ее работоспособность.

Фото из открытых источников

Естественно, не забывайте проверить все световые приборы. Нужно убедиться, что работает дальний и ближний свет фар, поворотники, стоп-сигналы и «аварийка». В случае обнаружения перегоревших ламп, их следует заменить. Перед первым выездом обязательно померяйте давление в шинах, что называется, на холодную. Заодно осмотрите их на предмет повреждений и грыж.

Если после длительной зимней стоянки машина завелась без особых проблем — это вовсе не означает, что они могут не проявится вовсе. В первые недели эксплуатации обязательно контролируйте температуру двигателя, уровень масла и охлаждающей жидкости. При первом проявлении неисправности обязательно обратитесь в сервисный центр или же, если квалификация позволяет, разберитесь с проблемой самостоятельно.

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25 апреля 2022
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