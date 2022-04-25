Как правильно заводить двигатель автомобиля после долгого простоя

Просто прийти и завести свой автомобиль после зимовки в гараже, на платной стоянке или в подземном паркинге, увы, нельзя. Все дело в том, что даже простой машины длиною в месяц без движения и периодического запуска двигателя чреват последствиями. И здесь нужно подойти к процессу первого старта после длительной стоянки чуть более тщательно, чем обычно.

Перовое, что делать не стоит — это пытаться сходу крутить стартер. Как бы это странно ни звучало, но машину для начала необходимо проветрить. Поверьте, зимовка в неотапливаемом гараже — тоже испытание для узлов и агрегатов, на которых в межсезонье и при весенних перепадах температур обязательно образуется конденсат. В общем, как бы ни свербело, провернуть ключ зажигания, сперва открываем настежь двери гаража и машины, а также капот да багажник. И даем ей глотнуть свежего воздуха, который выветрит скопившийся конденсат.

Далее рекомендуется проверить состояние высоковольтных проводов. Их контактные наконечники должны быть без окислов, ржавчины и грязи. Также провода должны быть плотно закреплены на своих местах. Отсоединять провода следует поочередно, чтобы не запутаться, откуда какой был снят. Если во время проверки вы заметили на контактах налет и прочие загрязнения, то их следует аккуратно почистить.