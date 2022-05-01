Зачем каждую весну опытные автомобилисты покупают шарики силикагеля

Но главный плюс этих шариков все же в другом. Многим знакома ситуация, когда по весне под ковриками чувствуется сырость или вообще мокро. В будущем это грозит автовладельцу серьезными проблемами. Судите сами. Под обивкой пола скапливается вода. Она становится не только причиной коррозии кузова и порогов. Влага — враг электрики. А ведь под обивкой проложены провода и силовые кабели. Например, у BMW 3-серии аккумулятор размещен в багажнике, потому силовой кабель проходит в моторный отсек через кузов. Если влагу из-под обивки пола долго не убирать, то кабель просто гниет, и начинаются проблемы с запуском двигателя. Но это еще не все. На многих моделях под обивкой расположено много различных разъемов для проводки. Если из-за влаги их «погрызет» ржавчина придется менять не только жгуты проводов, но и различные электронные блоки. А сейчас это может стать очень серьезной проблемой.

Вот поэтому лучше заранее купить копеечный силикагель и насыпать его под обивку пола автомобиля. Два килограмма таких шариков способны впитать до одного литра влаги. Так что с ними под полом всегда будет сухо, а это — залог долгой службы, как электрики, так и кузова.