Почему лучше отказаться от тонировки верхней части лобового стекла

ПОЛЯРИЗАЦИЯ — В ПОМОЩЬ

И что по итогу? Да все очень просто — лучше всего, как оказывается, работают поляризационные солнечные очки, напрочь избавляющие картину вашего мира от избытка белого. Для них не существует регламента, а главное, никто не будет просить вас выйти из машины, чтобы измерить степень тонировки ваших очков. Таким образом, тонкая темная полоска — больше для красоты, чем для пользы. Козырьки избавят от прямого попадания солнца в глаза. А очки — та самая панацея.

ЗАКОННА ЛИ ТЕМНАЯ ПОЛОСКА НА ЛОБОВОМ

А что говорит буква закона про темную полоску? Начнем с того, что штраф за нанесение тонировки на лобовое и передние боковые стекла составляет 500 рублей. Если сотрудник ГИБДД выявит, что наказание уже было, то можно попасть под ст. 19.3, КоАП РФ «Неповиновение распоряжению сотрудника полиции». А это уже до 15 суток ареста.

Но что же с полоской? Ее размещение не запрещено. Но в рамках нормативов, которые, согласно постановлению Комиссии таможенного союза от 09.12.2011 за номером 877 от 2019 года, предписывают делать ширину солнцезащитной полосы не более 14 сантиметров.

В общем, если очень хочется что-то наклеить на лобовое стекло своего автомобиля, то сделать это можно вполне. Но для чего? Солнцезащитные козырьки перекрывают гораздо большую площадь стекла, чем темная полоса. А все остальное сделают солнечные очки.

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