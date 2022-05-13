Почему лучше отказаться от тонировки верхней части лобового стекла

Тонированные полоски по верхнему краю лобового стекла на автомобилях — не редкость. Одна тонировка, будучи выполненная заводом изготовителем лобового стекла, является его неотъемлемой частью и соответствует нормативам и правилам. Другая — может быть выполнена самостоятельно, и тут уж лепят все — кто во что горазд. А есть ли вообще в этом смысл, когда машина оснащена солнцезащитными козырьками?
КРАСОТА ИЛИ ПОЛЬЗА?
Будучи владельцем автомобиля, у которого верхняя часть лобового стекла затонирована непосредственно с завода, можем сказать следующее: в солнечный день она не помогает от слова «совсем». Белого цвета становится настолько много, что начинаешь щуриться даже тогда, когда солнце светит сбоку или сзади. Козырьки также не панацея — да, они перекрывают путь солнечным лучам в ваши глаза, чем немного улучшают видимость, но тоже не избавляют от огромного количества всезаливающего света.
ПОЛЯРИЗАЦИЯ — В ПОМОЩЬ
И что по итогу? Да все очень просто — лучше всего, как оказывается, работают поляризационные солнечные очки, напрочь избавляющие картину вашего мира от избытка белого. Для них не существует регламента, а главное, никто не будет просить вас выйти из машины, чтобы измерить степень тонировки ваших очков. Таким образом, тонкая темная полоска — больше для красоты, чем для пользы. Козырьки избавят от прямого попадания солнца в глаза. А очки — та самая панацея.
ЗАКОННА ЛИ ТЕМНАЯ ПОЛОСКА НА ЛОБОВОМ
А что говорит буква закона про темную полоску? Начнем с того, что штраф за нанесение тонировки на лобовое и передние боковые стекла составляет 500 рублей. Если сотрудник ГИБДД выявит, что наказание уже было, то можно попасть под ст. 19.3, КоАП РФ «Неповиновение распоряжению сотрудника полиции». А это уже до 15 суток ареста.
Но что же с полоской? Ее размещение не запрещено. Но в рамках нормативов, которые, согласно постановлению Комиссии таможенного союза от 09.12.2011 за номером 877 от 2019 года, предписывают делать ширину солнцезащитной полосы не более 14 сантиметров.
В общем, если очень хочется что-то наклеить на лобовое стекло своего автомобиля, то сделать это можно вполне. Но для чего? Солнцезащитные козырьки перекрывают гораздо большую площадь стекла, чем темная полоса. А все остальное сделают солнечные очки.
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