Почему лучше отказаться от тонировки верхней части лобового стекла

Фото: Drive2
Запрет на тонировку стекол распространяется на передние боковые стекла и «ветровик». А вот за полоску поверх лобового стекла штрафы не предусмотрены. Поэтому некоторые водители позволяют себе вольности, клея по верхнему краю триплекса темную полосу. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, имеет ли смысл такая тонировка или же это обычная блажь и вполне достаточно солнцезащитных козырьков.
Ефим Розкин

Тонированные полоски по верхнему краю лобового стекла на автомобилях — не редкость. Одна тонировка, будучи выполненная заводом изготовителем лобового стекла, является его неотъемлемой частью и соответствует нормативам и правилам. Другая — может быть выполнена самостоятельно, и тут уж лепят все — кто во что горазд. А есть ли вообще в этом смысл, когда машина оснащена солнцезащитными козырьками?

КРАСОТА ИЛИ ПОЛЬЗА?

Будучи владельцем автомобиля, у которого верхняя часть лобового стекла затонирована непосредственно с завода, можем сказать следующее: в солнечный день она не помогает от слова «совсем». Белого цвета становится настолько много, что начинаешь щуриться даже тогда, когда солнце светит сбоку или сзади. Козырьки также не панацея — да, они перекрывают путь солнечным лучам в ваши глаза, чем немного улучшают видимость, но тоже не избавляют от огромного количества всезаливающего света.

Фото: АвтоВзгляд

ПОЛЯРИЗАЦИЯ — В ПОМОЩЬ

И что по итогу? Да все очень просто — лучше всего, как оказывается, работают поляризационные солнечные очки, напрочь избавляющие картину вашего мира от избытка белого. Для них не существует регламента, а главное, никто не будет просить вас выйти из машины, чтобы измерить степень тонировки ваших очков. Таким образом, тонкая темная полоска — больше для красоты, чем для пользы. Козырьки избавят от прямого попадания солнца в глаза. А очки — та самая панацея.

ЗАКОННА ЛИ ТЕМНАЯ ПОЛОСКА НА ЛОБОВОМ

А что говорит буква закона про темную полоску? Начнем с того, что штраф за нанесение тонировки на лобовое и передние боковые стекла составляет 500 рублей. Если сотрудник ГИБДД выявит, что наказание уже было, то можно попасть под ст. 19.3, КоАП РФ «Неповиновение распоряжению сотрудника полиции». А это уже до 15 суток ареста.

Но что же с полоской? Ее размещение не запрещено. Но в рамках нормативов, которые, согласно постановлению Комиссии таможенного союза от 09.12.2011 за номером 877 от 2019 года, предписывают делать ширину солнцезащитной полосы не более 14 сантиметров.

В общем, если очень хочется что-то наклеить на лобовое стекло своего автомобиля, то сделать это можно вполне. Но для чего? Солнцезащитные козырьки перекрывают гораздо большую площадь стекла, чем темная полоса. А все остальное сделают солнечные очки.

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14 мая 2022
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