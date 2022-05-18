Почему барабанные тормоза гораздо лучше дисковых

Миф о неэффективности барабанных тормозов придумали автомаркетологи. Они быстро поняли, что задние дисковые тормоза воспринимаются покупателями, как несомненное достоинство машины. Ну, а дальше надо было просто утвердить это мнение в головах большинства автолюбителей, что и было сделано.

Сейчас наступает кризис, люди начали экономить, а заодно задумываться: так ли на самом деле неэффективны и плохи старые технические решения? Так ли сильно они хуже современных? Давайте разберемся, есть ли преимущества у «барабанов».

Барабанные тормоза обладают рядом важных плюсов. Прежде всего, они отлично защищены от внешних воздействий, поэтому их и ставят на заднюю ось, ведь туда летит много грязи, особенно зимой. А если вместо «барабанов» там стоят «диски», то последние быстрее изнашиватся. Особенно если производитель сэкономил на грязезащитных щитках. От этого на внутренних поверхностях дисков появляются борозды, потому как их постоянно бомбардируют камни и пескоструй. Оттого усиливаются вибрации при торможении, да и эффективность замедления снижается. В результате приходится чаще менять, как колодки, так и диски. А сейчас цены на эти запчасти очень дороги. Не забудем и о дефиците, который нам обещают из-за сбоев в цепочках поставок.