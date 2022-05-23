Как сегодня обманывают водителей в малярной мастерской

Малярное дело всегда было глубоко интимным: каждый автовладелец пытается найти «своего мастера», но не у каждого получается. Фокус в том, что покраска автомобилей включает в себя множество операций — выравнивание, подгонка, шпаклевка, грунтовка, краска, лак — и не может стоить дешево. А хочется-то за «шапку сухарей»! В результате многие мастера, дабы угодить клиентам, шли на ухищрения, которые позже «вылезали» и отпугивали клиентов. Впрочем, низкая цена всегда манит, как ни крути.

Сегодня, когда цены на компоненты выросли в несколько раз, стоимость восстановления одного элемента перешагнула все разумные и неразумные пределы. Многие ищут «подешевле», а мастерские принимаются «мухлевать» на новом даже для себя уровне. Простой пример — царапина. Опытный сервисмен сразу видит, можно ли убрать дефект полировкой или потребуется красить деталь. Однако клиент зачастую слышит лишь «нужно красить». Впрочем, ловкача достаточно просто поймать за руку.

Первый способ — время на работу. Если специалист говорит, что, мол, завтра заберете — то ничего красить он не собирается. В лучшем случае речь идет о полировке, которая уберет царапину, в худшем — о прямом обмане. Пострадавшая деталь шкурится — небрежно и быстро — а после заливается лаком, в который подмешивают немного краски для цвета. Потом сушат и полируют. Ни о какой подготовке, укрывании и прочих «мелочах» речи не идет: заматировали и залили лаком. Беда в том, что через месяц-два такой лак начнет слезать кусками и целыми лоскутами, а деталь под ним — ржаветь.