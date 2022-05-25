Как по каплям понять, какая жидкость утекает из автомобиля

Самое простое и безобидное — это конденсат, то есть, вода от кондиционера. Даже после короткой остановки, когда на дворе стоит жара, на асфальте появляется лужа, которая пугает начинающего водителя. Это обычная вода, конденсирующаяся в охладителе «кондея» или системы климат-контроля. Влага вытекает на асфальт через сливной патрубок в нижней части моторного отсека. То есть, ничего страшного в этом нет.
Хуже, если в районе заднего правого колеса появятся капли или подтеки. Это бензин, запах которого перепутать с чем-то иным трудно. Как правило, при протечках, он хорошо ощущается и в салоне. Если говорить про причины, то их может быть много. Это и пробитый топливный бак, который хорошенько «приложили» о камень на бездорожье. Либо стальной бак у сильно подержанного автомобиля проржавел до дыр. А может быть плохо прикручен топливный фильтр. Еще одна причина — вырваны пластиковые фиксаторы топливных трубок. Подобное происходит зимой на немецких машинах вроде Volkswagen Tiguan. Жесткий талый снег буквально срывает фиксаторы и под машиной появляется лужа бензина.
Если говорить о тормозной жидкости, то она капает в районе колес, возле тормозных механизмов. Больших луж при этом нет, обычно появляется лишь несколько капель, на которые можно и не обратить внимание. Между тем, утечка эта очень опасная. Основной риск в том, что при резком замедлении подскочившее давление в системе выдавит потерявшие герметичность манжеты. В худшем случае это приведет к тому, что машина перестанет тормозить. Поэтому регулярно проверяйте уровень «тормозухи» в бачке. Жидкость обладает спиртовым запахом и у нее желтоватый цвет. Поэтому если заметили такие капли, срочно ищите утечку и отправляйтесь на сервис.
Масло может утекать как из двигателя, так и из коробки передач. Причин — предостаточно. Начнем с того, что после замеры смазки (как в моторе, так и в коробке) криворукие мастера элементарно не затянули нужным моментом пробку сливного отверстия. А может, владелец сэкономил и не стал менять прокладку пробки. А она ведь одноразовая.
Если двигатель старый, то сильные потеки могут быть видны на поддоне двигателя или на масляном фильтре. И уже потом капли попадают на асфальт. Смазку, которая «убежала» из мотора можно распознать по темно-коричневому цвету и резкому запаху. А еще на ее поверхности будут видны характерные маслянистые разводы. Что касается масла из коробки передач, либо из заднего моста, то она имеет более светлый янтарный оттенок.
Наконец, антифриз имеет специфический спиртовой запах и высокую вязкость, а распознать его можно по цвету. Например, в Volvo 850 заливают состав зеленого цвета, а в Opel Astra H — красного.
Если под моторным отсеком заметили такие капли, это серьезный повод насторожиться. Для начала нужно проверить уровень «охлаждайки» в расширительном бачке, и если он ниже нормы, то долить. Потом нужно искать утечку. Она может возникнуть из-за потекшего радиатора или поврежденных трубок системы охлаждения.
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