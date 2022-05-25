Как по каплям понять, какая жидкость утекает из автомобиля

Самое простое и безобидное — это конденсат, то есть, вода от кондиционера. Даже после короткой остановки, когда на дворе стоит жара, на асфальте появляется лужа, которая пугает начинающего водителя. Это обычная вода, конденсирующаяся в охладителе «кондея» или системы климат-контроля. Влага вытекает на асфальт через сливной патрубок в нижней части моторного отсека. То есть, ничего страшного в этом нет.

Хуже, если в районе заднего правого колеса появятся капли или подтеки. Это бензин, запах которого перепутать с чем-то иным трудно. Как правило, при протечках, он хорошо ощущается и в салоне. Если говорить про причины, то их может быть много. Это и пробитый топливный бак, который хорошенько «приложили» о камень на бездорожье. Либо стальной бак у сильно подержанного автомобиля проржавел до дыр. А может быть плохо прикручен топливный фильтр. Еще одна причина — вырваны пластиковые фиксаторы топливных трубок. Подобное происходит зимой на немецких машинах вроде Volkswagen Tiguan. Жесткий талый снег буквально срывает фиксаторы и под машиной появляется лужа бензина.

Если говорить о тормозной жидкости, то она капает в районе колес, возле тормозных механизмов. Больших луж при этом нет, обычно появляется лишь несколько капель, на которые можно и не обратить внимание. Между тем, утечка эта очень опасная. Основной риск в том, что при резком замедлении подскочившее давление в системе выдавит потерявшие герметичность манжеты. В худшем случае это приведет к тому, что машина перестанет тормозить. Поэтому регулярно проверяйте уровень «тормозухи» в бачке. Жидкость обладает спиртовым запахом и у нее желтоватый цвет. Поэтому если заметили такие капли, срочно ищите утечку и отправляйтесь на сервис.