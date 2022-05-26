Как по крепежным болтам узнать прошлое подержанного автомобиля

Осмотр понравившегося автомобиля начинают с кузова. Болтов здесь немного, но все они важные. Поэтому открываем по очереди все двери и смотрим на головки болтов. Все они должны быть целыми, без каких-либо следов или глубоких царапин. В противном случае можно сделать вывод, что их откручивали, то есть снимали двери. А двери демонтируют обычно после серьезной аварии. Конечно, бывают и исключения. Скажем, на бывалой «Нексии» дверь меняют из-за того, что ее элементарно «съела» ржавчина, но это совсем уж запущенные случаи. Здесь ничего удивительного нет, а вот сорванные болты на свежей машине — повод задуматься.

Дальше нужно открыть капот и осмотреть болты, которые крепят передние крылья. Здесь все так же: они должны быть целыми и покрытыми заводской краской. Бывает, что в случае ремонта их откручивают очень аккуратно. Но след от головки ключа все равно можно различить. Если нашли такие следы, значит, крыло меняли или ремонтировали.