Как по крепежным болтам узнать прошлое подержанного автомобиля

Осмотр понравившегося автомобиля начинают с кузова. Болтов здесь немного, но все они важные. Поэтому открываем по очереди все двери и смотрим на головки болтов. Все они должны быть целыми, без каких-либо следов или глубоких царапин. В противном случае можно сделать вывод, что их откручивали, то есть снимали двери. А двери демонтируют обычно после серьезной аварии. Конечно, бывают и исключения. Скажем, на бывалой «Нексии» дверь меняют из-за того, что ее элементарно «съела» ржавчина, но это совсем уж запущенные случаи. Здесь ничего удивительного нет, а вот сорванные болты на свежей машине — повод задуматься.
Дальше нужно открыть капот и осмотреть болты, которые крепят передние крылья. Здесь все так же: они должны быть целыми и покрытыми заводской краской. Бывает, что в случае ремонта их откручивают очень аккуратно. Но след от головки ключа все равно можно различить. Если нашли такие следы, значит, крыло меняли или ремонтировали.
После осматриваем с пристрастием болты крепления капота. Его тоже просто так не снимают. Поэтому если продавец говорит, что машина не была в аварии, а на болтах видны следы, скорее всего, он обманывает.
Желательно осмотреть и крепления рамки радиатора. Сделать это непросто, ведь не все болты на виду. Тем не менее, исхитриться надо ведь в случае аварии эта пластиковая рамка быстро трескается.
Еще одно интересное место под капотом — генератор. Если видите, что сорваны болты его крепления, это повод насторожиться. Дело в том, что ресурс узла очень приличный. Нередко он равен 140 000 километров. Если у машины пробег до 50 000 км, а генератор меняли, значит, одометр скручен. Знайте — «полтинник» это не тот пробег, при котором приходит в негодность диодный мост, изнашиваются подшипники или щетки.
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