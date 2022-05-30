Самые крутые внедорожники-броневики НАТО

И на десерт броневик Boxer, разработкой которого занимались германская и далеко небезызвестная Rheinmetall, а также компания Stork из Нидерландов. Это тоже модульная конструкция, позволяющая создавать на одной базе массу разнообразного колесного вооружения. В зависимости от надстройки, броневик может быть командно-штабной машиной, медицинской, самоходной артиллерийской установкой, бронетранспортером и прочим. Снял один модуль, на его место водрузил другой, и вот уже вполне себе мирная машина «Скорой помощи» превращается в грозное оружие. Главное, не забыть подключить все штекеры и разъемы.

Например, если мы говорим о «Боксере», как о бронетранспортере, то он способен перевозить до 8 десантников, которые загружаются и выгружаются из машины через кормовую аппарель. Корпус броневика имеет уровень защиты по классификации STANAG 4569 — 3b. Это значит, что броня способна выдерживать попадания пуль калибра 7,62 мм, осколков 155-мм снарядов и подрыв мины под днищем массой до 8 кг.

Броневик получил независимую торсионную подвеску, 720-сильный дизельный двигатель, который способен разогнать 33-тонную махину до 100 км/ч.

Вооружение — на выбор и в зависимости от комплектации (ну все как у гражданских автомобилей). В базе Boxer оснащается необитаемым автоматически управляемым боевым модулем, где установлен 40 мм гранатомет, скорострельность которого составляет 350 выстрелов в минуту, а так же пулемет калибра 12,7 мм.

Если заказчик хочет БМП, то в этом случае Boxer оснащается автоматической пушкой калибра 30 мм и пулеметом 7,62. В довесок на боевом модуле устанавливается противотанковый ракетный комплекс Spike.

Это лишь малая часть бронетехники, используемой и разрабатываемой странами НАТО. И, как говорится, потенциального соперника надо знать в лицо. Тем более, что последняя бронемашина стоит на вооружении не только Германии и Нидерландов, но и Великобритании, Австралии и Литвы.