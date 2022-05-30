Самые крутые внедорожники-броневики НАТО

Платформа, двигатель, коробка передач, колеса… Казалось бы, все машины одинаковы. Однако когда речь заходит о бронемашинах, то тут все гораздо серьезнее.
Такие должны быть и защитой, и средством нападения и ведения боя, и тараном, и комплексом ПВО, и РЭБ, и прочих малопонятных простому обывателю сокращений, от которых зависит жизнь и успешность продвижения вперед не только экипажа, управляющего подобной колесной техникой, но и войсковых соединений в целом. Поэтому все страны мира уделяют таким машинам большое внимание. И НАТО, конечно же, не исключение.
Взять, к примеру, Францию, которая в рамках программы перевооружения «Скорпион» разработала сразу несколько бронемашин, позволяющих эффективно выполнять боевые задачи. Одним из них стал бронеавтомобиль разведки «Ягуар». Это шестиколесный броневик, внутри которого размещается экипаж из трех бойцов — один по центру в передней части, двое других в обитаемой башне. Уровень бронирования «Ягуара» по стандартам НАТО, подразумевающем 6 классов, — четвертый.
Броневик способен защитить от бронебойных снарядов 14,5 мм и осколков 155 мм осколочно-фугасных снарядов. Днище же защищает от подрыва на мине. Башня имеет защиту от оружия массового поражения. И техника даже оснащена кондиционером. Двигает машину адаптированный 500-сильный грузовой мотор, который разгоняет броневик до 90 км/ч. Военно-техническое оборудование «Ягуара» действительно впечатляет.
Башню венчает 40 мм автоматическая пушка 40 STAS, которая может стрелять различными вариантами боеприпасов от телескопических оперенных бронебойных до спецснарядов, предназначенных для уничтожения беспилотников, вертолетов и медленно летящих самолетов.
Также техника оснащена ПТУРом на два выстрела (+два в запасе в боекомплекте), пулеметом 7,62 мм и 8 дымовыми гранатами. Из средств разведки «Ягуар» оснастили акустическим локатором, помогающим засекать местоположение стрелка, а также камерами и тепловизорами. Есть система защиты от наведения ракет и система подавления сигналов.
Цена более, чем гуманна — порядка 1 млн евро.
Второй машиной данной серии стал бронетранспортер «Гриффон». Его фишка, как и в гражданском автомобилестроении — модульность. Иными словами, на одной «тележке» можно создавать целую армию разнообразной техники. Недаром донором для «Гриффона» выступил гражданский грузовик повышенной проходимости марки Renault. Экипаж «Гриффона» составляет два человека. Обитаемый же отсек вмещает до 8 пехотинцев, которых защищает броня того же четвертого уровня, что и у «Ягуара». При массе 25 тонн «Гриффон» получил менее мощный 400-сильный гражданский «дизель», разгоняющий броневик до 110 км/ч. При расходе топлива 50 литров на 100 километров пути машина легко преодолеет расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга.
Из вооружения у «Гриффона» есть управляемая турель, куда может быть установлен пулемет 12,7 или 7,62 мм либо 40-милимитровый гранатомет. В качестве опции доступен ПТУР. Для маскировки броневик оснащен 8 дымовыми гранатами.
«Гриффон» может быть объединен в единую боевую группу с «Ягуаром», и передавать в общий центр наблюдений информацию о местоположении атакующих. Далее, для решения задачи подбирается ближайшая боевая машина, подходящая по оборудованию и характеристикам. Ценник тот же — 1 млн евро. Но, по всей видимости, заказчик данного броневика может сэкономить, взяв четырехколесную версию.
И на десерт броневик Boxer, разработкой которого занимались германская и далеко небезызвестная Rheinmetall, а также компания Stork из Нидерландов. Это тоже модульная конструкция, позволяющая создавать на одной базе массу разнообразного колесного вооружения. В зависимости от надстройки, броневик может быть командно-штабной машиной, медицинской, самоходной артиллерийской установкой, бронетранспортером и прочим. Снял один модуль, на его место водрузил другой, и вот уже вполне себе мирная машина «Скорой помощи» превращается в грозное оружие. Главное, не забыть подключить все штекеры и разъемы.
Например, если мы говорим о «Боксере», как о бронетранспортере, то он способен перевозить до 8 десантников, которые загружаются и выгружаются из машины через кормовую аппарель. Корпус броневика имеет уровень защиты по классификации STANAG 4569 — 3b. Это значит, что броня способна выдерживать попадания пуль калибра 7,62 мм, осколков 155-мм снарядов и подрыв мины под днищем массой до 8 кг.
Броневик получил независимую торсионную подвеску, 720-сильный дизельный двигатель, который способен разогнать 33-тонную махину до 100 км/ч.
Вооружение — на выбор и в зависимости от комплектации (ну все как у гражданских автомобилей). В базе Boxer оснащается необитаемым автоматически управляемым боевым модулем, где установлен 40 мм гранатомет, скорострельность которого составляет 350 выстрелов в минуту, а так же пулемет калибра 12,7 мм.
Если заказчик хочет БМП, то в этом случае Boxer оснащается автоматической пушкой калибра 30 мм и пулеметом 7,62. В довесок на боевом модуле устанавливается противотанковый ракетный комплекс Spike.
Это лишь малая часть бронетехники, используемой и разрабатываемой странами НАТО. И, как говорится, потенциального соперника надо знать в лицо. Тем более, что последняя бронемашина стоит на вооружении не только Германии и Нидерландов, но и Великобритании, Австралии и Литвы.