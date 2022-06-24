Чем восполнить отсутствие ABS и подушек безопасности в машине

Отсутствие в машине подушек безопасности компенсировать сложно, но все же можно. Для этого неплохо бы поставить в автомобиль четырехточечные ремни, которые применяют в автоспорте. Они куда надежнее фиксируют корпус человека, нежели штатные. А если их хорошенько затянуть, то при столкновении тело будет крепко зафиксировано, что практически сведет к нулю вероятность столкновения головы или груди с рулевой колонкой. А ведь именно из-за этого происходят самые серьезные травмы приводящие даже к летальным исходам.

При этом, обязательно отрегулируйте подголовник. Ведь после лобового удара, корпус человека сначала движется вперед, а потом назад. Именно в этот момент можно получить серьезные травмы шеи. Просто из-за того, что подголовник не отрегулирован. А вот если затылок четко в него уперся, вероятность увечий будет куда меньше.

Такие ремни установят в любой тюнинг-мастерской, при этом штатный ремень остается на своем месте. То есть серьезных вмешательств в конструкцию автомобиля не будет. Кроме того, гоночные «гаждеты» легко снять и сложить в багажник.