Чем восполнить отсутствие ABS и подушек безопасности в машине

Отсутствие в машине подушек безопасности компенсировать сложно, но все же можно. Для этого неплохо бы поставить в автомобиль четырехточечные ремни, которые применяют в автоспорте. Они куда надежнее фиксируют корпус человека, нежели штатные. А если их хорошенько затянуть, то при столкновении тело будет крепко зафиксировано, что практически сведет к нулю вероятность столкновения головы или груди с рулевой колонкой. А ведь именно из-за этого происходят самые серьезные травмы приводящие даже к летальным исходам.
При этом, обязательно отрегулируйте подголовник. Ведь после лобового удара, корпус человека сначала движется вперед, а потом назад. Именно в этот момент можно получить серьезные травмы шеи. Просто из-за того, что подголовник не отрегулирован. А вот если затылок четко в него уперся, вероятность увечий будет куда меньше.
Такие ремни установят в любой тюнинг-мастерской, при этом штатный ремень остается на своем месте. То есть серьезных вмешательств в конструкцию автомобиля не будет. Кроме того, гоночные «гаждеты» легко снять и сложить в багажник.
С ABS ситуация сложнее. Современные устройства обычно работают вместе с системой распределения тормозных усилий. Она дозирует интенсивность замедления для каждого колеса. То есть с ней можно смело тормозить в повороте и не бояться заноса. Однако у машины без ABS в определенных случаях есть преимущество. Скажем, на зимней дороге заблокированные колеса нагребут перед собой снежный бруствер, что и позволит оттормозиться быстрее.
Здесь можно посоветовать только покупку хороших шин, которые обеспечат отличный «держак» на любых поверхностях. А также потренировать собственную систему безопасности — голову. Это можно сделать на многочисленных водительских тренингах. Там покажут, что делать при заносе или сносе автомобиля, а также расскажут о том, как прогнозировать обстановку на дороге, дабы не попадать в переделки. Вот тогда водитель и не заметит, что его автомобиль слишком сильно «упрощен».