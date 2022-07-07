Как самостоятельно и быстро проверить, сколько осталось «жить» аккумулятору

«Маслает», но не заводится? А если «прикурить»? Тогда едет и не «чихает». Хана батарейке. Так выглядит самостоятельная диагностика аккумулятора автомобиля, принятая в любом дворе или гаражном кооперативе от Калининграда до Владивостока. На автосервисе могут добавить профессиональной экспертизы: с помощью нагрузочной вилки на батарейку дадут «тяги», и проанализируют просадку. Если «напруга» упала ниже 7 вольт — пиши пропало, двигатель уже не запустится. Однако, между черным — на помойку — и белым — мотор заводится — есть «серая зона», о которой редко говорят. Знание — сила, а в нашем случае еще и деньги.

Перед тем, как махнуть карточкой на кассе, следует произвести ряд операций, каждая из которых может отменить поход в магазин. Сначала осмотрим контакты и клеммы, убедившись, что окислов и прочей грязи на них нет. Ежели есть, стоит почистить, поскольку пятно контакта может стать причиной неполадки. Не следует забывать и о других 'контактах: самый распространенный пример — масса, чье крепление к кузову давно приржавело и держится-то на одной медной волосинке. Такими темпами ни одного аккумулятора не хватит на пуск движка.