Как самостоятельно и быстро проверить, сколько осталось «жить» аккумулятору

«Маслает», но не заводится? А если «прикурить»? Тогда едет и не «чихает». Хана батарейке. Так выглядит самостоятельная диагностика аккумулятора автомобиля, принятая в любом дворе или гаражном кооперативе от Калининграда до Владивостока. На автосервисе могут добавить профессиональной экспертизы: с помощью нагрузочной вилки на батарейку дадут «тяги», и проанализируют просадку. Если «напруга» упала ниже 7 вольт — пиши пропало, двигатель уже не запустится. Однако, между черным — на помойку — и белым — мотор заводится — есть «серая зона», о которой редко говорят. Знание — сила, а в нашем случае еще и деньги.
Перед тем, как махнуть карточкой на кассе, следует произвести ряд операций, каждая из которых может отменить поход в магазин. Сначала осмотрим контакты и клеммы, убедившись, что окислов и прочей грязи на них нет. Ежели есть, стоит почистить, поскольку пятно контакта может стать причиной неполадки. Не следует забывать и о других 'контактах: самый распространенный пример — масса, чье крепление к кузову давно приржавело и держится-то на одной медной волосинке. Такими темпами ни одного аккумулятора не хватит на пуск движка.
Аккумулятор снят, самое время его осмотреть. И помыть: толщи грязи и трещины на корпусе не способствуют качественной работе. Коль уж дело дошло до приложения рук, то не грех проверить, а то и заменить «жижу» в батарейке — электролит. Он имеет свойство выкипать, что также является причиной неисправности АКБ. Стоит недорого, а результат — налицо.
Осмотрев провода и саму батарею, надо собрать систему на место и подключить мультиметр — простой и дешевый прибор, позволяющий дать ответ на многие вопросы. Нормальное напряжение на автомобильной батарейке — 12,8 вольт. Если прибор показывает на заглушенную менее 12,4 — стоит бить тревогу. Батарея недозаряжена. Почему? Холодные пуски, короткие поездки, утечка тока, дополнительные потребители. Причин может быть множество, но вывод один — аккумулятору подписан приговор.
Чтобы отсрочить приведение оного в исполнение, нужно батарейку снять и полностью разрядить — лампочка о двух проводках справится. Далее заряжаем простым зарядным устройством, которое найдется у соседа, и продолжаем наблюдение. Если полных разрядов было не более трех, то АКБ еще можно привести в чувство. Более — уже нет. Даже полный заряд от розетки не даст результата: батарейка не будет держать, разряжаясь буквально на глазах. Необратимые процессы в ней уже начались, так что в магазин идти все же придется. Но уже с чувством выполненного долга и полной уверенностью в принятом решении.