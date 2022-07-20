Сколько можно сэкономить топлива, перекачав шины на автомобиле

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На многочисленных форумах автолюбители на перебой обсуждают, как можно сэкономить на топливе. Один из самых популярных способов — увеличить давление в шинах. То есть их нужно немного перекачать. Реально ли на этом сэкономить и как подобные действия повлияют на безопасность, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Для начала разберемся, как перечачка шин влияет на поведение автомобиля, то есть на безопасность. При увеличении давления уменьшается пятно контакта шин с дорогой — ухудшается сцепление. Из-за этого автомобиль может «размотать» на трассе, скажем, при резком перестроении или в повороте. А на большой скорости, да еще в дождь, увеличивается риск начала аквапланирования.

Перекачка снижает и ресурс деталей подвески, ведь покрышки хуже демпфируют дорожные неровности и ямы. По ощущениям получается как-будто на автомобиль поставили низкопрофильные покрышки. Если так ездить долго, придется менять сайлентблоки, которые могут потрескаться или провернуться.

Перекачка шин приведет к повышенному износу протектора
Фото: avtotachki.com

В ЦИФРАХ

Ряд автопроизводителей, ссылаясь на собственные тесты, утверждает, что если давление в покрышках увеличить с двух до 2,5 бар, можно сэкономить около 1,5% топлива. То есть потратить не 10 литров на 100 км пути, а 9,85 л. Сейчас 95-й бензин стоит примерно 51 рубль за литр. Получается, что экономия составит около 4 рублей на сто километров пути. Смехотворный результат. И это если ехать по ровной загородной трассе со скоростью 80 км/ч.

Если же увеличивать скорость на обгонах, то всю экономию сведет на нет аэродинамическое сопротивление. А если у авто аэродинамика кирпича, то «мудрить» с давлением и вовсе не стоит. Что уж говорить о движении в городе, где много светофоров и пробок.

Как видите, перекачкой шин сэкономить не получиться. А вот проблемы на дороге могут быть серьезные. Если на извилистом шоссе пошел дождь, водитель может не справиться с управлением и улететь в кювет. Тогда попытка сберечь литры топлива закончится серьезными последствиями. Даже если поездка получится безаварийной, то от повышенного давления пострадает протектор, который будет изнашиваться быстрее обычного. Получается, что в любом случае экономия на топливе обернется серьезными тратами.

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20 июля 2022
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