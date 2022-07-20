Сколько можно сэкономить топлива, перекачав шины на автомобиле

В ЦИФРАХ

Ряд автопроизводителей, ссылаясь на собственные тесты, утверждает, что если давление в покрышках увеличить с двух до 2,5 бар, можно сэкономить около 1,5% топлива. То есть потратить не 10 литров на 100 км пути, а 9,85 л. Сейчас 95-й бензин стоит примерно 51 рубль за литр. Получается, что экономия составит около 4 рублей на сто километров пути. Смехотворный результат. И это если ехать по ровной загородной трассе со скоростью 80 км/ч.

Если же увеличивать скорость на обгонах, то всю экономию сведет на нет аэродинамическое сопротивление. А если у авто аэродинамика кирпича, то «мудрить» с давлением и вовсе не стоит. Что уж говорить о движении в городе, где много светофоров и пробок.

Как видите, перекачкой шин сэкономить не получиться. А вот проблемы на дороге могут быть серьезные. Если на извилистом шоссе пошел дождь, водитель может не справиться с управлением и улететь в кювет. Тогда попытка сберечь литры топлива закончится серьезными последствиями. Даже если поездка получится безаварийной, то от повышенного давления пострадает протектор, который будет изнашиваться быстрее обычного. Получается, что в любом случае экономия на топливе обернется серьезными тратами.