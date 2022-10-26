Почему этой зимой у машин начнут массово желтеть фары

Большинство систем омывания лобовых стекол и фар, которые установлены в современных авто, рассчитаны на жидкости импортного производства, в составе которых есть метанол. В России он запрещен, потому как ядовит. Тут заметим, что метанол хотя и вреден для человека, но не оказывает негативного влияния на пластиковые визоры головной оптики.

У нас в автомагазинах можно легально купить жидкости, в основе которых только изопропиловый спирт, а он считается сильным растворителем, агрессивно воздействующим на пластик и резину. Беда в том, что при контакте с ним пластмассы меняют свою структуру и часть свойств. Чтобы снизить подобный эффект, производители добавляют в «омывайки» специальные присадки. Но помогают они не всегда.

А в жидкостях гаражного разлива таких присадок и вовсе нет, ну а спирта — хоть отбавляй. При этом, по документам выходит, что все в порядке. Запрещенный метанол отсутствует! Значит, такую «бодягу» можно продавать хоть в магазине, хоть на обочинах дорог. Вот поэтому уже этой зимой многих водителей ждут неприятные сюрпризы.