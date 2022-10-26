Почему этой зимой у машин начнут массово желтеть фары

Большинство систем омывания лобовых стекол и фар, которые установлены в современных авто, рассчитаны на жидкости импортного производства, в составе которых есть метанол. В России он запрещен, потому как ядовит. Тут заметим, что метанол хотя и вреден для человека, но не оказывает негативного влияния на пластиковые визоры головной оптики.
У нас в автомагазинах можно легально купить жидкости, в основе которых только изопропиловый спирт, а он считается сильным растворителем, агрессивно воздействующим на пластик и резину. Беда в том, что при контакте с ним пластмассы меняют свою структуру и часть свойств. Чтобы снизить подобный эффект, производители добавляют в «омывайки» специальные присадки. Но помогают они не всегда.
А в жидкостях гаражного разлива таких присадок и вовсе нет, ну а спирта — хоть отбавляй. При этом, по документам выходит, что все в порядке. Запрещенный метанол отсутствует! Значит, такую «бодягу» можно продавать хоть в магазине, хоть на обочинах дорог. Вот поэтому уже этой зимой многих водителей ждут неприятные сюрпризы.
Визоры фар при регулярном смачивании такой «омывайкой» желтеют и растрескиваются. Микротрещины можно заметить невооруженным глазом, когда они бликуют на солнце. Все это рассеивает световой пучок, от чего фары начинают светить тусклее. Что напрямую влияет на безопасность, ведь, скажем, в ноябре ночи самые темные и качество освещения дороги критически важно.
Зимой к желтизне фар добавляются антигололедные реагенты, налипающие на оптику. Струя «омывайки» слишком слаба, чтобы их смыть, поэтому видимость падает еще сильнее. Это, в свою очередь, приводит к аварийным ситуациям. Так что не гонитесь за дешевизной и выбирайте жидкости, соответствующие ГОСТам. Либо ориентируйтесь на тесты подобных расходников, которые проводят независимые издания.
Что касается желтого налета и царапин, то их можно попробовать отполировать. И лучше — в специализированном сервисе, ведь самостоятельная работа может приговорить оптику к замене. Впрочем, если налет слабый, его можно и оставить, ведь в Москве снова участились случаи воровства световых приборов.