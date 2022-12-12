Можно ли разбавлять дорогое моторное масло дешевым

В прошлом году канистру нормального качественного моторного лубриканта отдавали менее чем за 4000 рублей, а сегодня за нее же в магазине просят почти 10 000! С подобным ценовым беспределом сейчас сталкиваются тысячи автомобилистов — преимущественно владельцы относительно свежих иномарок. Всем хочется обслуживать автомобиль также качественно и бюджетно, как и раньше. Но у торговцев автомобильными расходниками на этот счет имеется совсем иное мнение. Можно ли использовать масло подешевле, не отказываясь при этом и от ставшего дорогим?

Например, доливая в двигатель между заменами или смешивая смазки в тех или иных пропорциях при ТО. Понятное дело, что разные марки масел лучше не совмещать. Просто потому, что мы точно не знаем, как себя поведут «в одном флаконе» их базовая основа и пакеты присадок. Но если действовать с умом, то почему бы и нет? Для безопасности такого эксперимента надо соблюсти несколько условий. Понятно, что в «синтетику» доливать лучше «синтетику». Также желательно, чтобы у обоих смешиваемых масел была одинаковая вязкость по SAE. Если залито, скажем, 5W30, то и доливаем тоже 5W30. Ну а долив в 5W40 даже изрядной толики 5W30 большинство современных моторов даже не заметит.