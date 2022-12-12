Можно ли разбавлять дорогое моторное масло дешевым

В прошлом году канистру нормального качественного моторного лубриканта отдавали менее чем за 4000 рублей, а сегодня за нее же в магазине просят почти 10 000! С подобным ценовым беспределом сейчас сталкиваются тысячи автомобилистов — преимущественно владельцы относительно свежих иномарок. Всем хочется обслуживать автомобиль также качественно и бюджетно, как и раньше. Но у торговцев автомобильными расходниками на этот счет имеется совсем иное мнение. Можно ли использовать масло подешевле, не отказываясь при этом и от ставшего дорогим?
Например, доливая в двигатель между заменами или смешивая смазки в тех или иных пропорциях при ТО. Понятное дело, что разные марки масел лучше не совмещать. Просто потому, что мы точно не знаем, как себя поведут «в одном флаконе» их базовая основа и пакеты присадок. Но если действовать с умом, то почему бы и нет? Для безопасности такого эксперимента надо соблюсти несколько условий. Понятно, что в «синтетику» доливать лучше «синтетику». Также желательно, чтобы у обоих смешиваемых масел была одинаковая вязкость по SAE. Если залито, скажем, 5W30, то и доливаем тоже 5W30. Ну а долив в 5W40 даже изрядной толики 5W30 большинство современных моторов даже не заметит.
Кроме того, подумывая о добавке дешевого масла в дорогое, имеет смысл помнить, что продукты одного бренда, скорее всего, производятся по сходным технологиям. Поэтому можно рассчитывать, что различия в их свойствах не станут критическими для двигателя. В попытке сэкономить на добавке дешевого масла в более дорогое, вам придется повысить свой скилл в области смазочных технологий. Чтобы знать: где высокая цена лубриканта обусловлена большой себестоимостью производства, а где — банальным маркетингом. Масла, получаемые путем так называемого гидрокрекинга, считаются синтетическими. Это один из самых дешевых способов получения «синтетики».
Более дорогими синтетическими смазками считаются продукты на базе полиальфаолефинов (ПАО). Синтетические масла, состоящие из сложных эфиров эстеров, еще более затратны в производстве. Короче говоря, когда в мотор залито объективно дорогое эстеровое масло, разбавлять его недорогим гидрокрекенговым явно не стоит. У них совершенно разные «базы», которые неизвестно как поведут себя в совместной эксплуатации. Другое дело, если вы пользуетесь гидрокрекинговым маслом, но от дорогого и «пафосного» бренда. Можете спокойно разбавить его другим продуктом гидрокрекинга, — ценою подешевле. Мотор наверняка «переварит» эту смесь.