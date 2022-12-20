Как «попадают» на серьезный ремонт, не почистив машину сразу после снегопада

Ведь перед тем как затвердеть под днищем, снег облепил там узлы подвески и части системы привода. Набился в колесные диски, «замонолитив» тормозные механизмы и шланги. А потом затвердел. И в момент трогания, все эти штуковины подвергаются серьезной проверке на прочность — снег-то, ставший почти льдом, никуда двигаться с места не собирается. В результате страдают самые уязвимые части перечисленных выше систем: пыльники ШРУСов и опор подвески, а также шланги тормозной системы. При этом они могут рваться и лопаться. И не факт, что прямо сразу и в клочья. Но даже маленький надрыв пыльника ШРУСа, о котором не подозревает хозяин машины, через некоторое время гарантирует выход этого узла из строя — «благодаря» попаданию дорожной грязи в механизм.

А слегка «сдернутый» со своего законного места тормозной шланг через какое-то время при очередном мощном торможении может вовсе соскочить с него, оставив автомобиль без шансов на экстренное замедление в критической ситуации. Ну а набившийся в диски и подмерзший там снег — залог сильного биения на руле из-за мощного дисбаланса колес. Которое отнюдь не продляет срок жизни ни подвеске, ни системе рулевого управления. Между тем, всех этих «прелестей» и разорительного ремонта для их устранения не так уж и сложно избежать — если не полениться и откопать машину сразу после окончания снегопада, когда можно легко выгрести из-под нее еще не успевшую затвердеть «белую дрянь».