Почему механическая блокировка дифференциала совершенно не нужна большинству водителей

Механическая блокировка дифференциала, как уверены многи автолюбители, дает уникальные преимущества перед остальными водителями. Вот только так ли это на самом деле? Не погружаясь в технические детали скажем, что принцип ее работы заключается в том, чтобы в случае пробуксовки одного из колес ведущей оси выравнивать скорость его вращения с тем, которое не буксует. Это дает возможность более эффективно реализовывать крутящий момент, но очень сильно влияет на управляемость. Почему? Да потому, что при ее отсутствии пробуксовка одного колеса компенсируется хорошим сцеплением с дорогой второго. В результате сохраняется неплохой контакт с поверхностью и автомобиль, в том или ином виде, сохраняет курсовую устойчивость.

А как только блокировка принудительно заставляет вращаться и второе колесо, мы получаем уже пробуксовку обоих колес ведущей оси. По сути, это их скольжение. Конечно, контакт с дорогой не потерян полностью, однако автомобиль начинает вести себя совсем не так, как к этому привыкли современные водители. Если речь идет о переднем приводе, то его природная склонность к недостаточной управляемости станет еще более очевидной. И компенсировать эту проблему будет можно только бесстрашным нажатием на газ на дуге поворота. Причем его уровень должен быть таким, чтобы тяга ведущих колес как минимум компенсировала их же скольжение наружу. Такой режим называется «баллистическим» и требует от пилота специальных навыков и твердости характера.