Автомобиль не заводится: как решить проблему с помощью газовой горелки

Мануал по ремонту и обслуживанию автомобиля говорит нам, водителям, что свечи зажигания нужно менять строго по регламенту. Обычные должны выходить не менее 30 000 км, а дорогостоящие иридиевые — до 90 000 км. Впрочем, всем кому должен — прощаю: низкое качество горючего и моторных масел, изношенные моторы и грязные фильтры, а также невероятное количество поддельных запчастей в тандеме приводят к тому, что никто и никогда не знает, сколько точно прослужит деталь.

«Момент истины», как правило, случается не в том месте и не в то время. Перед выездом с дачи, утром перед работой или просто в дороге «источник искры» отказывается выполнять свои прямые обязанности, заставляя водителя либо бежать в магазин, либо включать голову. Порой машина не заводится и на АЗС. Не троит, не кряхтит, а вообще не подает признаков жизни. И что тогда делать?

Купить новую свечку получается не всегда: в радиусе пешей доступности может просто не оказаться магазина. А сельский «торговый центр» так и вовсе не обязан иметь в наличии редкий расходник под специфический мотор. Напомним, что все свечи разные, а от «точности попадания» напрямую зависит работа ДВС. Так и как же поступить?