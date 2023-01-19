Автомобиль не заводится: как решить проблему с помощью газовой горелки

Мануал по ремонту и обслуживанию автомобиля говорит нам, водителям, что свечи зажигания нужно менять строго по регламенту. Обычные должны выходить не менее 30 000 км, а дорогостоящие иридиевые — до 90 000 км. Впрочем, всем кому должен — прощаю: низкое качество горючего и моторных масел, изношенные моторы и грязные фильтры, а также невероятное количество поддельных запчастей в тандеме приводят к тому, что никто и никогда не знает, сколько точно прослужит деталь.
«Момент истины», как правило, случается не в том месте и не в то время. Перед выездом с дачи, утром перед работой или просто в дороге «источник искры» отказывается выполнять свои прямые обязанности, заставляя водителя либо бежать в магазин, либо включать голову. Порой машина не заводится и на АЗС. Не троит, не кряхтит, а вообще не подает признаков жизни. И что тогда делать?
Купить новую свечку получается не всегда: в радиусе пешей доступности может просто не оказаться магазина. А сельский «торговый центр» так и вовсе не обязан иметь в наличии редкий расходник под специфический мотор. Напомним, что все свечи разные, а от «точности попадания» напрямую зависит работа ДВС. Так и как же поступить?
Во-первых, выкрутить и посмотреть на причину несчастья. Такое, чтобы свеча раскололась надвое, у нее полностью сгорел электрод или погнулась внезапно лапка, бывает редко. Гораздо чаще причина кроется в переливе или в нагаре. Тряпкой тереть можно, железной щеткой или шкуркой — никогда. А чтобы убрать особо въевшуюся грязь или толстый слой смеси масла с бензином, который отчего-то не желает быстро испаряться на морозе, свечку нужно прокалить.
Для этого можно использовать горелку — компактные варианты продаются на любой заправке — конфорку плиты и даже толковую зажигалку. Главное — разогреть так, чтобы шлак и прочие наслоения отпали. После уже можно будет воспользоваться ветошью и убрать все наслоения дочиста. Заработает потом? Конечно, заработает, ведь уже ничего не будет мешать возникновению искры.
Свечки в России меняют не по износу, то есть не по полной выработке заложенного ресурса, а по сроку службы или внешнему виду. Точно сказать непросто, но ¾ замененных деталей запросто бы еще проходили 5000 — 7000 км. Сегодня, когда стоимость запчастей резко выросла, а простая замена «на всякий случай» уже не является такой доступной, как раньше, неплохо было бы разобраться в вопросе и постараться использовать каждый расходный элемент не на 70—80, а на все 100%. Это и есть та самая разумная экономия.