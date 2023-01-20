Семь бед — один ответ: почему у каждого водителя должен быть пневмоклин

Времена обращений в автосервис или к выездным мастерам «по любому поводу» давно прошли. Дорого, знаете ли, и так кошелек пухнет исключительно от голода. Друг за друга и своими руками, не страшась испачкать последние — вот рецепт, позволяющий выжить сегодня. А для реализации плана, то есть перехода от слов к делу, нужно не только желание и стремление, но и подобающий ситуации набор инструментов.

Молоток и пассатижи, ключ на 10 и моток изоленты — наше все, спору нет. Но нередко для решения поставленной задачи требуется кое-что еще. Например, пневмоклин — специальная подушка из прочной армированной ткани, которая надувается простой механической грушей. Инструмент дешевый, сердитый, многоцелевой. Как мы любим, короче говоря.

Ледяной дождь стал уже привычной особенностью зимы: потеплело, пролилось, похолодало. Машина превратилась в ледышку, вынуждая отрывать ручки — иначе в салон не попасть. Искренне и от души завидуем тем, кто потратился на автозапуск и предпусковой подогреватель, но сами относимся к категории тех, у кого ничего подобного в арсенале нет. Как открывать-то будем? Можно, конечно, рвать и шатать, но гораздо ведь проще найти щелочку, подсунуть туда тонкую подушку да накачать. Лед по всему периметру проема потрескается, дверь освободится — открывай да заводи.