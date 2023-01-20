Семь бед — один ответ: почему у каждого водителя должен быть пневмоклин

Времена обращений в автосервис или к выездным мастерам «по любому поводу» давно прошли. Дорого, знаете ли, и так кошелек пухнет исключительно от голода. Друг за друга и своими руками, не страшась испачкать последние — вот рецепт, позволяющий выжить сегодня. А для реализации плана, то есть перехода от слов к делу, нужно не только желание и стремление, но и подобающий ситуации набор инструментов.
Молоток и пассатижи, ключ на 10 и моток изоленты — наше все, спору нет. Но нередко для решения поставленной задачи требуется кое-что еще. Например, пневмоклин — специальная подушка из прочной армированной ткани, которая надувается простой механической грушей. Инструмент дешевый, сердитый, многоцелевой. Как мы любим, короче говоря.
Ледяной дождь стал уже привычной особенностью зимы: потеплело, пролилось, похолодало. Машина превратилась в ледышку, вынуждая отрывать ручки — иначе в салон не попасть. Искренне и от души завидуем тем, кто потратился на автозапуск и предпусковой подогреватель, но сами относимся к категории тех, у кого ничего подобного в арсенале нет. Как открывать-то будем? Можно, конечно, рвать и шатать, но гораздо ведь проще найти щелочку, подсунуть туда тонкую подушку да накачать. Лед по всему периметру проема потрескается, дверь освободится — открывай да заводи.
Второй важный «пунктик» — это забытые в салоне авто ключи. Кто не без греха, как говорится. Мастер приедет, подложит пневмоклин, отожмет дверь, дернет «солдатик», возьмет от 2000 до 3000 рублей и уедет. Минуточку, пневмоклин ведь стоит от 300 рублей, а уж прочную проволоку найти — не проблема. Так почему бы не подстраховаться, бросив в сумку этот дешевый и компактный инструмент? Не себе, так товарищу или коллеге поможет. Места занимает не больше смартфона, окупается за один раз. Да и кто не любит продемонстрировать ловкость рук!
Тем же самым пневмоклином очень удобно настраивать петли на автомобильной двери: поставил, накачал, выставил да притянул. Регулировка позволят удерживать «калитку» с точностью до миллиметра, причем всю операцию можно сделать в одни руки, не надорвавшись. Кстати, поможет это не только в гараже, но и дома, где с помощью подушки так же можно настраивать и устанавливать двери, косяки, окна и плинтусы.
Пневмоклином же мастера PDR (беспокрасочного удаления повреждений) убирают мелкие вмятины: на той же двери, крыле, капоте или крышке багажника — нужно всего-то просунуть подушку между усилителями и «шкурой», да аккуратно накачать. Снять пластик? То же самое: продел, чуть поддал давления да осторожно убрал деталь. Никаких царапин, сколов и повреждений. Даже клипса останется целой.
Одним словом, пневмоклин — удобный, функциональный и нужный в любом хозяйстве инструмент. Стоит недорого, продается повсеместно, так что можно и себе, и товарищам в качестве подарка преподнести. Наверняка останутся довольны!