Разводы по-взрослому: почему в оттепель может потечь салон даже новой машины

В какой-то момент автовладелец садится в машину и обнаруживает, что по стойке кузова течет не пойми откуда взявшийся ручеек. Или на обивке потолка, либо на противосолнечном козырьке объявляется мокрое пятно. Иной раз в этих местах можно заметить уже подсохшие «разводы». Естественно, в первую очередь в голову приходит самая страшная мысль: где-то в потолке каким-то образом появилось отверстие, через которое вода и сочится в машину.
На самом деле все не настолько страшно, насколько выглядит. Механизм появления влажных разводов на потолке и ручьев на стойках объясняется достаточно просто. Какой бы ни стоял мороз на улице, в салоне машины тепло и благодаря этому воздух насыщен влагой. Ее пары проникают под обивку потолка и конденсируются на внутренней поверхности холодного металла крыши, превращаясь там в лед.
Если поездка была не очень долгой, железо крыши не успевает прогреться и намерзшая на нем вода остается там в виде льда. Когда машина используется преимущественно для таких коротких перемещений, за зиму под обивкой потолка ее салона накапливается изрядное количество изморози.
Но вот наступает оттепель. При плюсовой температуре за бортом намерзшая на внутренней поверхности крыши автомобиля ледышка начинает интенсивно таять. Именно в этот момент владелец обнаруживает вышеописанные потеки и разводы над головой. Получается, что причин для паники нет. Но внешний вид салона оказывается испорченным. Что же делать, чтобы избежать подобных «весенних» сюрпризов?
Для начала критически оцените свой типичный режим движения. Если он подразумевает короткие поездки и длительные стоянки с выключенным двигателем, вам явно стоит заняться превентивной борьбой со скрытым от глаз «ледниковым периодом» на потолке салона. Прежде всего, перед тем как оставить машину на заснеженной стоянке после поездки, каждый раз открывайте настежь все двери и минуту-другую ждите пока салон остынет, а теплый влажный воздух из него улетучится в атмосферу.
Кроме того, придется время от времени как следует протапливать салон. Для этого в периоды более-менее серьезных похолоданий хотя бы раз в неделю следует либо совершать длительные поездки на авто, либо как следует прогревать его салон — чтобы тепло доходило до металла крыши. Для этого машине достаточно в течение примерно часа постоять на месте с работающим мотором и включенной «печкой».