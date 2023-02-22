Разводы по-взрослому: почему в оттепель может потечь салон даже новой машины

В какой-то момент автовладелец садится в машину и обнаруживает, что по стойке кузова течет не пойми откуда взявшийся ручеек. Или на обивке потолка, либо на противосолнечном козырьке объявляется мокрое пятно. Иной раз в этих местах можно заметить уже подсохшие «разводы». Естественно, в первую очередь в голову приходит самая страшная мысль: где-то в потолке каким-то образом появилось отверстие, через которое вода и сочится в машину.

На самом деле все не настолько страшно, насколько выглядит. Механизм появления влажных разводов на потолке и ручьев на стойках объясняется достаточно просто. Какой бы ни стоял мороз на улице, в салоне машины тепло и благодаря этому воздух насыщен влагой. Ее пары проникают под обивку потолка и конденсируются на внутренней поверхности холодного металла крыши, превращаясь там в лед.

Если поездка была не очень долгой, железо крыши не успевает прогреться и намерзшая на нем вода остается там в виде льда. Когда машина используется преимущественно для таких коротких перемещений, за зиму под обивкой потолка ее салона накапливается изрядное количество изморози.