Как табак поможет избежать дорогостоящего ремонта автомобиля

Возьмем в качестве примера течь радиатора — неисправность, не позволяющую «безболезненно» доехать до автосервиса. Перегреть мотор — так себе перспектива, так что придется что-то предпринимать. Отвалившийся кусок «охладителя» — приговор, но так случается очень редко, гораздо чаще антифриз вытекает через мелкий свищ, который нужно чем-то заделать. Дело за малым — найти чем. Да так, чтобы и проблему решить, и дров не наломать.

Знатоки скажут, что надо бы залить специальную жижу, которая герметизирует систему и позволяет на «самом малом ходу» доползти до мастерской. Отлично, один только вопрос — где в глубинке, на трассе в глухом лесу, такой состав взять? Практика же советских шоферов подскажет другое, более простое и доступное решение — табак. Обычный, папиросный, продающийся в любом сельпо по самым низким ценам.

Что же с ним делать? Разламываем две-три сигареты, достаем из них вредоносную начинку, отбираем оттуда дрова и щепу, а листья отправляем прямиком в расширительный бачок. Разбухнув, табак надежно залатает дыру и позволит добраться до автомастерской или гаража, где заниматься ремонтом куда комфортнее. А чтобы потом убрать «экстренное средство» из системы, достаточно просто врезать в контур обычный «жигулевский» топливный фильтр — он все подчистит за пару десятков километров.