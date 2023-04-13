Для чего в машине установлена ручка на потолке слева от водителя

Согласно Правилам дорожного движения, водитель должен держаться за руль обеим руками, что так или иначе помогает ему не выпадать из кресла ни на кочках, ни в залихватских виражах. Способствует этому и ремень безопасности, удерживающий тело «рулевого» при маневрах и в ходе экстренного торможения.

Так зачем тогда, спрашивается, шоферу потолочная рукоятка? Тем более, что на нее не повесишь сумочку или вешалку с костюмом, как это практикуется с другими аналогичными ручками в салоне. Они не только будут мешать управлению машиной, но и закрывать обзор.

На самом деле, вариантов использования шоферской рукояти несколько. К примеру, на крупных внедорожниках и в грузовиках она выполняет роль помощника, позволяющего забраться водителю в кабину. Ухватиться за нее, к слову, удобно и при необходимости покинуть салон — согласитесь, так будет гораздо легче, чем просто выпрыгивать из автомобиля.