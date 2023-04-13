Для чего в машине установлена ручка на потолке слева от водителя

Согласно Правилам дорожного движения, водитель должен держаться за руль обеим руками, что так или иначе помогает ему не выпадать из кресла ни на кочках, ни в залихватских виражах. Способствует этому и ремень безопасности, удерживающий тело «рулевого» при маневрах и в ходе экстренного торможения.
Так зачем тогда, спрашивается, шоферу потолочная рукоятка? Тем более, что на нее не повесишь сумочку или вешалку с костюмом, как это практикуется с другими аналогичными ручками в салоне. Они не только будут мешать управлению машиной, но и закрывать обзор.
На самом деле, вариантов использования шоферской рукояти несколько. К примеру, на крупных внедорожниках и в грузовиках она выполняет роль помощника, позволяющего забраться водителю в кабину. Ухватиться за нее, к слову, удобно и при необходимости покинуть салон — согласитесь, так будет гораздо легче, чем просто выпрыгивать из автомобиля.
Кроме того, довольно часто автопроизводители интегрируют сюда футляры для очков. Да, не очень удобное для очечника расположение, но привыкнуть при желании можно.
А еще наличие ручки с водительской стороны объясняется оптимизацией производственных процессов. Если по-простому, то автостроителям гораздо проще, а главное — дешевле повесить рукоятку или тот же очечник, нежели клепать элементы отделки салона отдельно для автомобилей, предназначенных для разных рынков, которые могут разниться не только комплектациями и перечнем оснащения, но и расположением рулевого колеса.
Кстати, а знаете ли вы, что даже обычное, казалось бы, лобовое стекло в автомобиле имеет целую россыпь скрытых возможностей? Какими же дополнительными опциями располагает «ветровик», выяснил портал «АвтоВзгляд» — не благодарите!