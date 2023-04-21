Почему постоянно перегорают лампочки в фарах автомобиля

Новый автомобиль имеет одну важную особенность, за которую многие водители готовы выложить кругленькую сумму или терпеть кредитную повинность — чтобы он полноценно функционировал, достаточно одного посещения СТО в год. Единственной диагностики и единовременной замены всех мелочей хватает на 12 месяцев.

С подержанной машиной все совершенно иначе: естественно, старые-добрые «японцы», выкованные из мечей самураев, будут ездить, пока не развалятся на атомы от всепоглощающей коррозии, но чтобы все горело и работало — это фантастика. Постоянно где-то что-то нуждается во внимании. И в определенный момент раздражение доходит до верхней точки: заберите это и дайте любую, но новую. Процесс «выгорания» начинается, как правило, с лампочек. Не сочтите уж за тавтологию.

Согласен, раз в десятилетие можно засучить рукава и, невероятно изогнув суставы, заменить перегоревшую лампочку. Но когда это происходит в ежемесячном режиме — тушите свет. Во времена дефицита и свойственных ему наплывов «подделок», принято все сваливать на качество ламп. Мол, оно всегда на нуле, спасибо, что месяц отсветила. Однако в трех случаях из четырех причина скрывается в другом месте. А выгоревшая раньше времени лампочка — лишь следствие.