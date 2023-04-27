Чем особенно опасен для современного мотора 92-й бензин

Одна из скрытых угроз использования 92-го бензина в том, что не все производители добавляют в его состав чистящие и моющие присадки — они ведь делают топливо дороже. Да и нашим беднеющим гражданам этого не надо.

Известно, что в процессе работы в любом силовом агрегате постепенно образуются отложения и нагар. Так вот: горючее без присадок многократно ускоряет процесс. Итог — мотор начинает «чихать» на холостых оборотах, появляются вибрации. Рулевым приходится раскошеливаться на различную химию в автомагазинах, которая, кстати, не всегда помогает. Особенно, если грязи слишком много. В результате дело доходит до более затратных работ в сервисе — таких, как, например, замена топливных форсунок или раскоксовка двигателя.

Использование старого топлива также несет риски, особенно при нарушенных условиях его хранения. Кислород окисляет горючее, присадки (если они есть) утрачивают свои свойства, да и влага ухудшает характеристики, запуская процессы размножения различных грибков. Итог тот же, что описан выше — грязь в цилиндро-поршневой группе. При такой экономии велик риск после первой же заправки «убить» свечи. Иногда на них можно видеть даже целые комья грязи.