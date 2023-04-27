Чем особенно опасен для современного мотора 92-й бензин

Одна из скрытых угроз использования 92-го бензина в том, что не все производители добавляют в его состав чистящие и моющие присадки — они ведь делают топливо дороже. Да и нашим беднеющим гражданам этого не надо.
Известно, что в процессе работы в любом силовом агрегате постепенно образуются отложения и нагар. Так вот: горючее без присадок многократно ускоряет процесс. Итог — мотор начинает «чихать» на холостых оборотах, появляются вибрации. Рулевым приходится раскошеливаться на различную химию в автомагазинах, которая, кстати, не всегда помогает. Особенно, если грязи слишком много. В результате дело доходит до более затратных работ в сервисе — таких, как, например, замена топливных форсунок или раскоксовка двигателя.
Использование старого топлива также несет риски, особенно при нарушенных условиях его хранения. Кислород окисляет горючее, присадки (если они есть) утрачивают свои свойства, да и влага ухудшает характеристики, запуская процессы размножения различных грибков. Итог тот же, что описан выше — грязь в цилиндро-поршневой группе. При такой экономии велик риск после первой же заправки «убить» свечи. Иногда на них можно видеть даже целые комья грязи.
Не стоит использовать 92-й бензин, даже если его рекомендует автопроизводитель. А такие надписи на лючках бензобаков стали массово появляться, скажем, на китайских машинах. Заметим, что моторы, которые разрабатывали после 2013 года, изначально рассчитаны на жесткие эконормы «Евро−5» и «Евро−6». То есть под бензин АИ−98 или даже «сотый». Однако с помощью «софта» есть возможность кратковременно использовать 92-й.
При регулярной же заправке на средних и высоких оборотах возникают непреднамеренные вспышки горючей смеси в середине такта сжатия. С ними не может справиться даже датчик детонации. В итоге уже к 50 000 км эта самая детонация приговаривает мотор к серьезному ремонту. Так что даже в китайские автомобили лучше заливать 98-й бензин. Да, это дорого, зато двигатель с большей долей вероятности проедет 250 000 км без «капиталки».