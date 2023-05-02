Как понять, какая на самом деле жидкость вытекает из машины

Фото: compustar.com
Практически все водители сталкивались с ситуацией, когда из автомобиля вытекает техническая жидкость. Но вот какая именно — большой вопрос. Как определить по каплям или луже под машиной проблему, которая настигла вашего «железного коня»?
Мирон Горин

Несложно догадаться, что понять «сорт» жидкости, вытекающей из авто, можно по цвету, запаху и местам ее подтеков. Для этого достаточно лишь окунуть в жижу сухую салфетку, которая и подскажет, о какой субстанции идет речь.

Пожалуй, самым безобидным является обычный конденсат, образующийся в ходе работы системы кондиционирования. Он не имеет цвета и запаха. Равно как и не представляет собой никакой опасности. А вот моторное масло имеет характерный аромат с нотками бензина. Цвет, как правило, зависит от срока службы смазочного материала. Чем он темнее, тем дольше эксплуатировался лубрикант. Если вы заметили капли масла на асфальте — бегом в автосервис. В противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт.

Охлаждающая жидкость обычно бывает нескольких цветов: красного, голубого, зеленоватого, оранжевого либо розового. Антифриз сложно с чем-либо перепутать, ибо он обладает сладковатым запахом и представляет собой умеренно вязкую консистенцию. В основном такие капли появляются под моторным отсеком, как, собственно, и масло. Причин утечки может быть несколько. Причем иногда тосол даже смешивается с моторной смазкой. В общем, не тяните — посетите СТО.

Фото: АвтоВзгляд

Бурая или красная лужа говорит о том, что перед вами трансмиссионная жидкость. Она крайне медленно впитывается в асфальт и имеет едкий специфический запах. А вот карамельный, желтоватый или алый цвета характерны для жидкости из гидроусилителя руля. Обычно течь заметна в области левой части подкапотного пространства. И в том, и другом случае лучше побыстрее добраться до технического центра.

Куда более страшным явлением для водителя станет протечка тормозной жидкости, напоминающей капли желтоватого или красноватого оттенков. Ее запах схож со спиртовым. А капать может на участке от передних до задних колес, где проходят тормозные магистрали автомобиля. Правда, самостоятельно начинать движение на такой машине крайне опасно. Лучше воспользоваться услугами эвакуатора.

Наконец, топливо. И дизель, и бензин всегда прозрачны, хотя местами и отдают в желтизну. Испаряются капельки «горючего» очень быстро, что, впрочем, не мешает им устроить самый настоящий пожар. Утечка, как правило, бывает под моторным отсеком либо в области расположения топливного бака. Двигаться на авто с протекающим горючим запрещено.

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2 мая 2023
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