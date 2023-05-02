Как понять, какая на самом деле жидкость вытекает из машины

Несложно догадаться, что понять «сорт» жидкости, вытекающей из авто, можно по цвету, запаху и местам ее подтеков. Для этого достаточно лишь окунуть в жижу сухую салфетку, которая и подскажет, о какой субстанции идет речь.
Пожалуй, самым безобидным является обычный конденсат, образующийся в ходе работы системы кондиционирования. Он не имеет цвета и запаха. Равно как и не представляет собой никакой опасности. А вот моторное масло имеет характерный аромат с нотками бензина. Цвет, как правило, зависит от срока службы смазочного материала. Чем он темнее, тем дольше эксплуатировался лубрикант. Если вы заметили капли масла на асфальте — бегом в автосервис. В противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт.
Охлаждающая жидкость обычно бывает нескольких цветов: красного, голубого, зеленоватого, оранжевого либо розового. Антифриз сложно с чем-либо перепутать, ибо он обладает сладковатым запахом и представляет собой умеренно вязкую консистенцию. В основном такие капли появляются под моторным отсеком, как, собственно, и масло. Причин утечки может быть несколько. Причем иногда тосол даже смешивается с моторной смазкой. В общем, не тяните — посетите СТО.
Бурая или красная лужа говорит о том, что перед вами трансмиссионная жидкость. Она крайне медленно впитывается в асфальт и имеет едкий специфический запах. А вот карамельный, желтоватый или алый цвета характерны для жидкости из гидроусилителя руля. Обычно течь заметна в области левой части подкапотного пространства. И в том, и другом случае лучше побыстрее добраться до технического центра.
Куда более страшным явлением для водителя станет протечка тормозной жидкости, напоминающей капли желтоватого или красноватого оттенков. Ее запах схож со спиртовым. А капать может на участке от передних до задних колес, где проходят тормозные магистрали автомобиля. Правда, самостоятельно начинать движение на такой машине крайне опасно. Лучше воспользоваться услугами эвакуатора.
Наконец, топливо. И дизель, и бензин всегда прозрачны, хотя местами и отдают в желтизну. Испаряются капельки «горючего» очень быстро, что, впрочем, не мешает им устроить самый настоящий пожар. Утечка, как правило, бывает под моторным отсеком либо в области расположения топливного бака. Двигаться на авто с протекающим горючим запрещено.