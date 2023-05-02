Как понять, какая на самом деле жидкость вытекает из машины

Несложно догадаться, что понять «сорт» жидкости, вытекающей из авто, можно по цвету, запаху и местам ее подтеков. Для этого достаточно лишь окунуть в жижу сухую салфетку, которая и подскажет, о какой субстанции идет речь.

Пожалуй, самым безобидным является обычный конденсат, образующийся в ходе работы системы кондиционирования. Он не имеет цвета и запаха. Равно как и не представляет собой никакой опасности. А вот моторное масло имеет характерный аромат с нотками бензина. Цвет, как правило, зависит от срока службы смазочного материала. Чем он темнее, тем дольше эксплуатировался лубрикант. Если вы заметили капли масла на асфальте — бегом в автосервис. В противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт.

Охлаждающая жидкость обычно бывает нескольких цветов: красного, голубого, зеленоватого, оранжевого либо розового. Антифриз сложно с чем-либо перепутать, ибо он обладает сладковатым запахом и представляет собой умеренно вязкую консистенцию. В основном такие капли появляются под моторным отсеком, как, собственно, и масло. Причин утечки может быть несколько. Причем иногда тосол даже смешивается с моторной смазкой. В общем, не тяните — посетите СТО.