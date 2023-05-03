Зачем практичные водители сверлят дырки в дверях автомобиля

Новых машин нет — купим подержанную, «подшаманим» и будем ездить. Именно под таким лозунгом мы сегодня и живем. Пока «китайцы» наглеют, задирая цены до небес, а родная LADA готовится к запуску посвежевшей Vesta, россияне привычно выбирают из худшего лучшее.
И выбор этот непрост. Всю вторичку «вымели» за прошлый год: в сегменте до 500 000 рублей уже не осталось машин, позволяющих просто сесть и поехать — руки все равно прикладывать придется. И не только и столько в ремонте, сколько в последующем содержании. Увы, в самой «народной» части рынка сплошь запущенные и неухоженные легковушки, которые «доездили», а потом продали.
Впрочем, деваться некуда, а потому подстраиваемся под ситуацию: берем, что предлагают, а потом уже «поднимаем с колен». Техобслуживание, ремонт подвески, подкраска — это понятно. Однако есть и другие полезные операции — те, что на первый взгляд кажутся очень странными, но на деле являются разумными. Например, сверление дырок в дверях.
Казалось бы, ну что за бред — сверлить дверь? Дикость же, тем более что дыр и так хватает. Но если разобраться, логика в этом есть: автомобильная «калитка» негерметична, в нее попадает немало воды и грязи через «бархотки» стекла. Где все это скапливается? Правильно, внизу, в полости.
«По заводу» там должны быть водостоки, но их никто и никогда не пробивал и не прочищал. Более того: за годы эксплуатации они заросли грязью, пару раз закрасились, а после и вовсе были залиты мовилем. И что в итоге? В двери хлюпает болото. Воняет, потеют стекла, ржавеет кузовной элемент.
Чтобы этого избежать, опытные автовладельцы пробивают старые или сверлят новые водостоки, призванные дать проход всему «богатству», скопившемуся в двери за годы службы. По уму, конечно, надо бы ее снять, разобрать и тщательно промыть под давлением. Однако это непростая и небыстрая операция: кто хоть раз ставил автомобильную дверь обратно и настраивал после, поймет.
Так что гораздо быстрее и проще, причем с сохранением функционала, просверлить новые отверстия, после чего аккуратно подкрасить края, восстановив лакокрасочный слой. Внешний вид не испортится, на аэродинамике не скажется, но дверь, которая тоже сейчас стоит немало, проживет намного дольше. Да и стекла в машине будут потеть значительно реже.