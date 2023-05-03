Зачем практичные водители сверлят дырки в дверях автомобиля

Новых машин нет — купим подержанную, «подшаманим» и будем ездить. Именно под таким лозунгом мы сегодня и живем. Пока «китайцы» наглеют, задирая цены до небес, а родная LADA готовится к запуску посвежевшей Vesta, россияне привычно выбирают из худшего лучшее.

И выбор этот непрост. Всю вторичку «вымели» за прошлый год: в сегменте до 500 000 рублей уже не осталось машин, позволяющих просто сесть и поехать — руки все равно прикладывать придется. И не только и столько в ремонте, сколько в последующем содержании. Увы, в самой «народной» части рынка сплошь запущенные и неухоженные легковушки, которые «доездили», а потом продали.

Впрочем, деваться некуда, а потому подстраиваемся под ситуацию: берем, что предлагают, а потом уже «поднимаем с колен». Техобслуживание, ремонт подвески, подкраска — это понятно. Однако есть и другие полезные операции — те, что на первый взгляд кажутся очень странными, но на деле являются разумными. Например, сверление дырок в дверях.