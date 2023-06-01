Почему педаль тормоза проваливается, а уровень жидкости в норме

Если посмотреть на устройство главного тормозного цилиндра совсем примитивно и отбросить систему клапанов и деление на контуры, то получается, что он работает как обыкновенный медицинский шприц. Когда на шток идет давление, поршень толкает тормозную жидкость, подавая ее в систему.
В случае, когда манжеты этого самого поршня сильно изношены, «жижа» просачивается в пространство за ним, из-за чего педаль и проваливается. При этом уровень жидкости в бачке остается на прежнем уровне, ведь вся конструкция герметична. К сожалению, в этом случае поможет лишь демонтаж с последующим ремонтом либо заменой тормозного цилиндра.
Идем дальше. До сих пор на многих автомобилях сзади можно встретить «барабаны», а не дисковые механизмы. Они не менее эффективны, но закрытая конструкция не дает оперативно проконтролировать износ колодок. Причем не во всех моделях есть и так называемая система автоподвода.
Если расходники износились, то расстояние от них до корпусов «барабанов» будет слишком большим. Чтобы его преодолеть, надо накачать внушительное количество «тормозухи». Вот педаль и проваливается. Здесь поможет только плановая замена запчастей.
Не будем забывать и про завоздушивание, ведь DOT4 — несжимаемая субстанция, а воздух — наоборот. То есть если в системе появляется газовая пробка, при активации тормоза она сожмется. Результат — движение ноги водителя не приведет к сдвигу колодок. Надо давить еще раз, дабы не приехать кому-нибудь в задний бампер.
Воздушные пробки образуются по разным причинам. Самая частая — старая жидкость или наличие микротрещин в сочленениях магистралей. В последнем случае воздух постепенно затягивается из окружающей среды. Лекарство тут одно — поменять как саму «жижу», так и патрубки. И будет вам счастье.