Почему педаль тормоза проваливается, а уровень жидкости в норме

Если посмотреть на устройство главного тормозного цилиндра совсем примитивно и отбросить систему клапанов и деление на контуры, то получается, что он работает как обыкновенный медицинский шприц. Когда на шток идет давление, поршень толкает тормозную жидкость, подавая ее в систему.

В случае, когда манжеты этого самого поршня сильно изношены, «жижа» просачивается в пространство за ним, из-за чего педаль и проваливается. При этом уровень жидкости в бачке остается на прежнем уровне, ведь вся конструкция герметична. К сожалению, в этом случае поможет лишь демонтаж с последующим ремонтом либо заменой тормозного цилиндра.

Идем дальше. До сих пор на многих автомобилях сзади можно встретить «барабаны», а не дисковые механизмы. Они не менее эффективны, но закрытая конструкция не дает оперативно проконтролировать износ колодок. Причем не во всех моделях есть и так называемая система автоподвода.