Зачем хитрые водители паркуют автомобиль с «перевернутым» рулем

Не секрет, что машина, простоявшая несколько часов под палящим солнцем, превращается в баню на колесах. Особенно сильно нагреваются пластики панелей и руля, ведь делают их из темных материалов. Да и отделка кожей принципиально ситуацию не меняет. Дотронуться до поверхностей часто просто невозможно. Но, конечно же, выход есть.

Надо поставить под лобовое стекло специальную солнцезащитную шторку. А как быть, если ее не оказалось под рукой? Не уезжать же с пикника в самый разгар погожего дня. Вот поэтому опытные граждане поворачивают «баранку» на стоянке на 180 градусов. Так ее верхняя часть остается в тени. Особенно если опустить максимально вниз регулируемую колонку. Уверены, в такой ситуации ни один автовладелец не пожалел, что купил «железного коня» с опцией регулировки «правила» по вылету и углу наклона.

Когда придет время отправляться в дорогу, достаточно держать руль верхним хватом. Он считается неправильным, зато удобен многим. К тому же постепенно остальная часть обода остынет, позволяя ухватиться за него так, как удобно.