Зачем хитрые водители паркуют автомобиль с «перевернутым» рулем

Не секрет, что машина, простоявшая несколько часов под палящим солнцем, превращается в баню на колесах. Особенно сильно нагреваются пластики панелей и руля, ведь делают их из темных материалов. Да и отделка кожей принципиально ситуацию не меняет. Дотронуться до поверхностей часто просто невозможно. Но, конечно же, выход есть.
Надо поставить под лобовое стекло специальную солнцезащитную шторку. А как быть, если ее не оказалось под рукой? Не уезжать же с пикника в самый разгар погожего дня. Вот поэтому опытные граждане поворачивают «баранку» на стоянке на 180 градусов. Так ее верхняя часть остается в тени. Особенно если опустить максимально вниз регулируемую колонку. Уверены, в такой ситуации ни один автовладелец не пожалел, что купил «железного коня» с опцией регулировки «правила» по вылету и углу наклона.
Когда придет время отправляться в дорогу, достаточно держать руль верхним хватом. Он считается неправильным, зато удобен многим. К тому же постепенно остальная часть обода остынет, позволяя ухватиться за него так, как удобно.
Кстати, нередко приемом пользуются и заводские испытатели прототипов, которые в будущем становятся новыми моделями. Это делается для того, чтобы запутать фотошпионов, стремящихся увидеть любые мелочи в салоне. Например, угадать расположение кнопок на спицах.
Идем дальше. «Обратное» положение позволяет и более эффективно закрепить противоугонную «кочергу» на руле (фото сверху). Если вор проникнет в салон и заведет мотор, то «гаджет» не позволит поставить колеса прямо (они ведь вывернуты), чтобы отъехать со стоянки и уже там ломать замок и снимать блокиратор.
Наконец, еще одно наблюдение. Вывернутая «обувь» хоть немного, но защищает передние крылья от мелких повреждений, когда рядом стоящий автомобиль начинает маневрировать в попытках выехать с парковочного места. Однако надо помнить, что существуют и недостатки. Скажем, если у автомобиля гудроусилитель, то на него при таком положении колес идет повышенная нагрузка. А вот на ресурс ЭУРа переворот руля никакого пагубного влияния не оказывает.