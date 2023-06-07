Так поезжу: что будет, если не заправить кондиционер фреоном вовремя

Окисление, появление ржавчины — да, правда. Недаром же фреон заправляют смешанным с маслом, которое должно не только указать место течи, но и постоянно смазывать весь контур. Однако самое важное в данном случае — абсорбер. Фактически это трубка, наполненная составом, схожим с силикагелем: он призван убирать частицы флаги из системы, предотвращая ту самую коррозию. Откуда в замкнутом контуре влага? Конденсат, как и в карбюраторе. Никуда от него не деться.

Абсорбер превращается в камень всего за сутки «на открытом воздухе». Нахватавшись H2O из всех возможных прорех, он перестает пропускать газ, так что даже комплексная замена трубок и новая заправка ситуацию не изменят. Придется снова «спускать давление», разбирать контур, менять поврежденный элемент, потом собирать и заправлять. И это при условии, что за время простоя не «упокоился» компрессор, муфта и все остальное.

Обнаружив, что кондиционер перестал отзываться на кнопку включения, нужно как можно скорее проверить давление в контуре — прижать клапан под капотом отверткой: свистит или нет. После — прислушаться к моменту включения компрессора с муфтой (щелкнуть должна), потом — глянуть предохранители, записаться на ремонт. И чем скорее, тем лучше. Потому что на бюджетное восстановление есть всего сутки.

Что такое «бюджетное»? На некоторые популярные модели автомобилей абсорбер стоит около 20 000 рублей. Так что бюджетное — это без его замены.