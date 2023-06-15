Автомобильный зонт: новое старое средство от жары и ее последствий

Китайцы в очередной раз подтвердили многовековое правило: не надо изобретать велосипед, все уже придумано до нас. Например, жара в салоне — это ж кошмар! Страдают люди, страдают домашние животные, страдает и сам автомобиль. Мало того, что выгорает и теряет внешний вид тканевая отделка, так еще и пластик плавится, покрываясь трещинами.

Надо бы как-то с этим бороться. Думающие люди хором заметят, что достижение этой цели тесно связанно с выбором парковочного места. Добавим: также необходимо ездить только по тенистой стороне улицы или эксплуатировать т/с исключительно на севере, желательно — полярной ночью.

В действительности же, для сохранения отделочных материалов и продления срока их службы нужно просто закрывать лобовое стекло специальным материалом, отдаленно напоминающим туристический коврик и оснащенным фольгированным слоем. Все так, только есть один момент: делать это в две руки непросто, дешевый вариант из соседнего магазина быстро рвется и приходит в негодность, а водитель через пару использований просто махнет рукой на неудобную «приспособу».