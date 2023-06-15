Автомобильный зонт: новое старое средство от жары и ее последствий

Китайцы в очередной раз подтвердили многовековое правило: не надо изобретать велосипед, все уже придумано до нас. Например, жара в салоне — это ж кошмар! Страдают люди, страдают домашние животные, страдает и сам автомобиль. Мало того, что выгорает и теряет внешний вид тканевая отделка, так еще и пластик плавится, покрываясь трещинами.
Надо бы как-то с этим бороться. Думающие люди хором заметят, что достижение этой цели тесно связанно с выбором парковочного места. Добавим: также необходимо ездить только по тенистой стороне улицы или эксплуатировать т/с исключительно на севере, желательно — полярной ночью.
В действительности же, для сохранения отделочных материалов и продления срока их службы нужно просто закрывать лобовое стекло специальным материалом, отдаленно напоминающим туристический коврик и оснащенным фольгированным слоем. Все так, только есть один момент: делать это в две руки непросто, дешевый вариант из соседнего магазина быстро рвется и приходит в негодность, а водитель через пару использований просто махнет рукой на неудобную «приспособу».
Оценив причину и следствие, китайцы, которые вообще любят и умеют изобретать, осознали, что основная причина всех бед — то самое неудобство эксплуатации. Работает-то все хорошо и правильно, только лень раскладывать. Да и вообще я на минутку, некогда. И в туалет очень хочется. Проще говоря, нужно было менять не смысл, а механизм применения. И они поменяли.
Так появился простой, дешевый и очень удобный в использовании прибор, который при дальнем и близком рассмотрении ничем не отличался от обыкновенного зонта. Разве что форма иная: прямоугольная. Оставляя автомобиль на стоянке, нужно просто развернуть привычным движением эту конструкцию, поставить ее в упор к лобовому стеклу, уперев, скажем, в рулевую колонку, и спокойно отправляться по своим делам. Буквально раз-два-три! Никакого копания, натягивания резинок от трусов и приклеивания вечно отваливающихся липучек. Быстро, просто, удобно!
И вдруг внезапно оказалось, что водители готовы беречь свой автомобиль, если это не требует повышенных затрат калорий. Удивительное дело! Нам не нужен полуфабрикат — дайте готовое, чтобы жевать и улыбаться, да после сковородку не мыть. Вот бы такие решения для каждой проблемы: нашлось бы приспособление, чтобы ремень безопасности само пристегивало — глядишь, и пристегиваться бы начали. И еще: самоповоротники. Но это уже нереально, конечно.