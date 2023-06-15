Для чего хитрые водители добавляют колу в бачок омывателя

Не секрет, что у большого числа транспортных средств есть так называемый датчик уровня воды. Его можно встретить даже на авто 90-х годов. Он нужен, чтобы информировать водителя о низком уровне омывайки.
Обычно этот гаджет имеет два металлических контакта, которые установлены в бачке. Когда жидкость подходит к концу, контакты оголяются и на панели приборов зажигается сигнальная пиктограмма. Мол, долейте омывайку. После того как гражданин это делает, контакты снова оказываются погруженными в воду и пиктограмма гаснет.
Однако со временем вся система загрязняется. Особенно, если часто использовать различные концентраты, разбавляя их водопроводной водой. Налет появляется не только на уже упомянутом датчике уровня, но и на форсунках. Результат — эффективность распыла на лобовое стекло падает, а сигнальная пиктограмма на приборке «сходит с ума», постоянно мигая и раздражая водителя.
Для очистки всей системы и применяют колу. В ее составе содержаться две кислоты — лимонная и ортофосфорная. Если верить медицинским источникам, последняя в больших количествах вызывает раздражение глаз и кожных покровов. А еще она пожароопасна. Как видите, лучше не пить такие газировки, а чистить с их помощью «железных коней». К тому же, кислоты прекрасно убирают различные окислы и налет. Вот поэтому «шипучку» и заливают для профилактики в бачок омывателя, а потом дают постоять пару часов, чтобы средство подействовало.
В этом есть смысл, ведь у современных машин до данного резервуара так просто не добраться. Потребуется снять бампер. Затем демонтировать сам бачок, извлечь датчик воды и очистить его от налета. Только так на приборке перестанет «дурить» пиктограмма.
С форсунками куда легче. Их можно снять и искупать в напитке. Но есть нюанс. Колу надо выбирать ту, что без сахара. Это критически важно, иначе получите обратный эффект. Так что покупаем исключительно «баклашки» с надписью «Лайт» или «Без сахара» на этикетке. Они гарантируют результат.