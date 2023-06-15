Для чего хитрые водители добавляют колу в бачок омывателя

Не секрет, что у большого числа транспортных средств есть так называемый датчик уровня воды. Его можно встретить даже на авто 90-х годов. Он нужен, чтобы информировать водителя о низком уровне омывайки.

Обычно этот гаджет имеет два металлических контакта, которые установлены в бачке. Когда жидкость подходит к концу, контакты оголяются и на панели приборов зажигается сигнальная пиктограмма. Мол, долейте омывайку. После того как гражданин это делает, контакты снова оказываются погруженными в воду и пиктограмма гаснет.

Однако со временем вся система загрязняется. Особенно, если часто использовать различные концентраты, разбавляя их водопроводной водой. Налет появляется не только на уже упомянутом датчике уровня, но и на форсунках. Результат — эффективность распыла на лобовое стекло падает, а сигнальная пиктограмма на приборке «сходит с ума», постоянно мигая и раздражая водителя.