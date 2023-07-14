Мойка радиатора: как часто, как правильно, какими составами

Наблюдая за устремленной в небо стрелкой температуры двигателя, водителю в голову может прийти трезвая мысль: а не помыть ли радиатор. Мудро, но не так просто, как кажется на первый взгляд. Лить воду из дачного шланга на него бессмысленно, только провода под капотом зальешь. Тоже самое, к слову, можно сказать и об услуге на автомойке, где грязь просто забьют поглубже в алюминиевые соты водой под давлением.

После таких процедур из «кулька» выбивают буквально цемент из запекшихся насекомых, пыли и мусора. Но мыть радиатор все же нужно, причем делать это следует каждые два года. Да-да, современные моторы чертовски теплонагруженные, так что даже незначительно по «жигулевским» меркам забитый охладитель может натворить дел.

Опытный мастер справится и в гараже, но гораздо удобнее проводить процедуру на подъемнике: радиатор крепится и снизу, и сверху, так что «потанцевать с бубном» придется знатно. Из инструмента потребуется набор рожковых ключей, накидные головки, проникающая смазка, куда без нее, шланг и канистра. Забавно, что мойка радиатора не всегда связана с заменой охлаждающей жидкости: современные антифризы служат по 10 лет, так что ОЖ можно смело слить в канистру, а после использовать повторно.

Кассеты радиаторов бывают разные, но, как правило, все они разборные, так что перезаправлять после процедуры тот же кондиционер не придется. Разбираем, сливаем, снимаем. Тот, кто присутствует при демонтаже впервые, мгновенно поймет, почему мойка из шланга в этом вопросе бесполезна: основная грязь скапливается между радиаторами кондиционера и двигателя, а туда подлезть практически невозможно. Так что «бойким мойщикам» следует стабильно отказывать — ничего хорошего для радиатора они сделать не смогут.