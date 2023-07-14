Мойка радиатора: как часто, как правильно, какими составами

Наблюдая за устремленной в небо стрелкой температуры двигателя, водителю в голову может прийти трезвая мысль: а не помыть ли радиатор. Мудро, но не так просто, как кажется на первый взгляд. Лить воду из дачного шланга на него бессмысленно, только провода под капотом зальешь. Тоже самое, к слову, можно сказать и об услуге на автомойке, где грязь просто забьют поглубже в алюминиевые соты водой под давлением.
После таких процедур из «кулька» выбивают буквально цемент из запекшихся насекомых, пыли и мусора. Но мыть радиатор все же нужно, причем делать это следует каждые два года. Да-да, современные моторы чертовски теплонагруженные, так что даже незначительно по «жигулевским» меркам забитый охладитель может натворить дел.
Опытный мастер справится и в гараже, но гораздо удобнее проводить процедуру на подъемнике: радиатор крепится и снизу, и сверху, так что «потанцевать с бубном» придется знатно. Из инструмента потребуется набор рожковых ключей, накидные головки, проникающая смазка, куда без нее, шланг и канистра. Забавно, что мойка радиатора не всегда связана с заменой охлаждающей жидкости: современные антифризы служат по 10 лет, так что ОЖ можно смело слить в канистру, а после использовать повторно.
Кассеты радиаторов бывают разные, но, как правило, все они разборные, так что перезаправлять после процедуры тот же кондиционер не придется. Разбираем, сливаем, снимаем. Тот, кто присутствует при демонтаже впервые, мгновенно поймет, почему мойка из шланга в этом вопросе бесполезна: основная грязь скапливается между радиаторами кондиционера и двигателя, а туда подлезть практически невозможно. Так что «бойким мойщикам» следует стабильно отказывать — ничего хорошего для радиатора они сделать не смогут.
К слову, просто мыть снятый радиатор водой под давлением — тоже посредственная идея. Грязь спрессовывается настолько плотно, что размочить и выбить ее можно только с применением спецсоставов, разрыхляющих мелко нарубленный салат из насекомых, пыли и прочего «населения» наших дорог. Моющие средства бывают разные, выбирайте на свой вкус, вернее, кошелек.
После того как состав нанесен, даем ему 10 минут на труд. Далее мойка. Попытка сделать это «гражданским» устройством видимого успеха тоже не принесла, хотя радиатор простоял на автомобиле всего два года. Требуется действительно сильное давление, которое может выдать только профессиональный моечный комплекс.
Именно по этой причине процедуру следует делать на СТО: радиатор кондиционера моют на машине, а двигателя — на полу. Иначе — заправлять «кондей», что само по себе соизмеримо с оплатой услуг механика. Стог ила, выбитый из охладителей, впечатляет — бесценный вид, как подтверждение собственной правоты. Не такой уж грязный на первый взгляд радиатор оказался наглухо забит. Вопросы о причинах перегрева двигателя отпали сами собой. До следующей мойки осталось 730 дней.