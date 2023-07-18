Зачем некоторые водители крепят прищепку на воздуховод

Для лайфхака, о котором пойдет речь, нам понадобятся не пластиковые бельевые прищепки, а именно деревянные. Хоть их металлические пружины подчас слабее, то есть держат хуже, зато они довольно крупные, чего нам и требуется.

Далее наносим на поверхность хозяйственного «гаджета» эфирное масло с понравившимся ароматом и даем ему впитаться в древесину. Либо окунаем в банку с ароматизатором воздуха. Напомним, что у дерева пористая структура, которая хорошо пропитывается и долго удерживает запах. Кстати, лучше всего использовать именно эфирные масла, потому как их аромат держится дольше. Все эти склянки продаются в любой аптеке. Также их можно встретить в специализированных магазинах (строительных и «автозапчастевых»). Так что с покупкой проблем не возникнет. После «купания» прищепок в приятно пахнущих составах, вытираем излишки тряпкой и начинаем пользоваться.