Зачем некоторые водители крепят прищепку на воздуховод

Для лайфхака, о котором пойдет речь, нам понадобятся не пластиковые бельевые прищепки, а именно деревянные. Хоть их металлические пружины подчас слабее, то есть держат хуже, зато они довольно крупные, чего нам и требуется.
Далее наносим на поверхность хозяйственного «гаджета» эфирное масло с понравившимся ароматом и даем ему впитаться в древесину. Либо окунаем в банку с ароматизатором воздуха. Напомним, что у дерева пористая структура, которая хорошо пропитывается и долго удерживает запах. Кстати, лучше всего использовать именно эфирные масла, потому как их аромат держится дольше. Все эти склянки продаются в любой аптеке. Также их можно встретить в специализированных магазинах (строительных и «автозапчастевых»). Так что с покупкой проблем не возникнет. После «купания» прищепок в приятно пахнущих составах, вытираем излишки тряпкой и начинаем пользоваться.
Теперь остается закрепить одну или несколько «защипок» в салоне там, где есть воздухообмен. То есть на воздуховодах. Однако чтобы не портить внешний вид передней панели, лучше прицепить их к выводам воздуха под передними креслами. Так и для глаз незаметно, и работать будет эффективно. А если использовать несколько прищепок, то их можно пропитать разными ароматами, дабы получить сложный и более насыщенный запах. Плюс «ароматизаторы» легко менять в зависимости от настроения и обстановки. Скажем, в жаркие дни добавляем в салон свежести, а в дождь что-нибудь бодрящее.
В конце отметим, что хозяйственный «держатель» полезен и в холода. Например известно, что при регулярном откидывании щеток стеклоочистителя их пружины ослабляются и потом резинки неплотно прилегают к стеклу. Чтобы избежать этого, на ночь под поводки ставят обычные прищепки. В результате пружины служат дольше и «дворники» не примерзают к стеклу.