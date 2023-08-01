Почему сцепление «схватывает» в самом конце хода педали

Предупредим наиболее мнительных граждан: при появлении первых симптомов лучше не торопиться и не отправляться в первый попавшийся сервис — там мастера сразу «приговорят» узел к замене. Объяснение обычно простое — сильный износ «коробки». В ней стерлись дисковые фрикционные накладки, это и привело к разбалансировке настроек всей системы.
Однако даже агрегатная замена не всегда решает проблему. Поэтому, чтобы не выбросить деньги на ветер, лучше разобраться. Сначала важно понять, каким образом реализован механизм выключения сцепления. На устройствах с тросовым приводом этот самый трос растягивается и изнашивается. Однако его можно отрегулировать — подобная операция под силу даже не слишком опытному водителю.
Для этого открываем капот и находим шток, к которому непосредственно крепится уже упомянутый трос от педали сцепления. Далее с помощью проникающей смазки обрабатываем гайки, закрепляющие шток, а после ослабляем их. Прокручиваем регулировочную гайку в направлении от левой педали — это и уменьшит ее свободный ход. Нередко данная работа сразу позволяет довести момент «схватывания» до привычного состояния.
При хорошем раскладе все должно работать как часы, нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения передач также обязан ходить плавно, а сам автомобиль трогаться без пробуксовок и дерганий.
Гидравлические конструкции требует иного подхода. Для начала следует убедиться, что в системе есть необходимый уровень тормозной жидкости. Утечки недопустимы: они приведут к завоздушиванию и описанным выше проблемам. Потребуется прокачка, в результате которой узел должен снова начать работать штатно. А если этого не произошло, нужно отправляться к специалистам, ведь причин неисправности может быть много — от брака тех или иных запчастей до различных ошибок при ремонте. Неполадку так оставлять нельзя, ведь она будет провоцировать пробуксовку и снижение тяги двигателя.