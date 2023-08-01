Почему сцепление «схватывает» в самом конце хода педали

Для этого открываем капот и находим шток, к которому непосредственно крепится уже упомянутый трос от педали сцепления. Далее с помощью проникающей смазки обрабатываем гайки, закрепляющие шток, а после ослабляем их. Прокручиваем регулировочную гайку в направлении от левой педали — это и уменьшит ее свободный ход. Нередко данная работа сразу позволяет довести момент «схватывания» до привычного состояния.

При хорошем раскладе все должно работать как часы, нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения передач также обязан ходить плавно, а сам автомобиль трогаться без пробуксовок и дерганий.

Гидравлические конструкции требует иного подхода. Для начала следует убедиться, что в системе есть необходимый уровень тормозной жидкости. Утечки недопустимы: они приведут к завоздушиванию и описанным выше проблемам. Потребуется прокачка, в результате которой узел должен снова начать работать штатно. А если этого не произошло, нужно отправляться к специалистам, ведь причин неисправности может быть много — от брака тех или иных запчастей до различных ошибок при ремонте. Неполадку так оставлять нельзя, ведь она будет провоцировать пробуксовку и снижение тяги двигателя.