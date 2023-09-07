Зачем хитрые автовладельцы наклеивают на воздушный фильтр синтепон

Проблема автомобильных запчастей, порой и самых простых, с российского рынка никуда не делась: прилавки завалены подделкой и «аналогами», которые в трех случаях из трех ничем этой самой подделки не лучше. В некоторых ситуациях это нестрашно — разве что придется намного чаще менять. Но воздушный фильтр — совсем другое дело.
Фокус в том, что от этого недорогого некогда «расходника» зависит ни много ни мало функционирование всего мотора, который по умолчанию является самым дорогим агрегатом автомобиля. Подача воздуха тесно связана с формированием топливной смеси, а вместе с кислородом в цилиндры поступает и все остальное: пыль, грязь, песок и далее по очень длинному списку. И чтобы от всего этого защитить двигатель, нужен фильтр.
В России дороги очень грязные, так что «воздухан» должен работать за троих. А меняют его так же, как и все остальное — раз в 10 000 км. И тут еще стоит вспомнить, что для разных рынков поставляются не только разные модели и модификации машин, но и разные запчасти, которые в глобальном смысле должны быть адаптированы для эксплуатации в разных природных зонах и «заточены» под свою специфику. А ведь даже оригинальные детали в сегодняшней России — это во многом параллельный импорт. Задачка!
Водитель со стажем скажет, что во времена, когда солнце святило ярче, а девы были краше, на воздушных фильтрах, помимо всего прочего, была натянутая тонкая синтетическая ткань, именуемая предочистителем. Встречалась она и на «расходниках» для «Жигулей», и для иномарок. Задача — сбор крупного мусора, который довольно быстро забивает фильтр, заставляя мотор «богатить» смесь.
Найти кусок синтепона — синтетического материала, прекрасно справляющегося с грубой очисткой воздуха — не проблема, даже дома в шкафу отыщется. Его-то и приклеивают на фильтр, дабы тот без последствий выслужил отведенный срок и не «сдался» раньше времени.
С такой доработкой даже сомнительный фильтрующий элемент прослужит дольше обычного и лучше справится со своей прямой обязанностью. Благодаря ему мотор будет получать необходимую воздушно-топливную смесь в должном количестве, и водителю не придется переливать понапрасну дорожающее каждый день горючее. Профит!