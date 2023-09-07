Зачем хитрые автовладельцы наклеивают на воздушный фильтр синтепон

Проблема автомобильных запчастей, порой и самых простых, с российского рынка никуда не делась: прилавки завалены подделкой и «аналогами», которые в трех случаях из трех ничем этой самой подделки не лучше. В некоторых ситуациях это нестрашно — разве что придется намного чаще менять. Но воздушный фильтр — совсем другое дело.

Фокус в том, что от этого недорогого некогда «расходника» зависит ни много ни мало функционирование всего мотора, который по умолчанию является самым дорогим агрегатом автомобиля. Подача воздуха тесно связана с формированием топливной смеси, а вместе с кислородом в цилиндры поступает и все остальное: пыль, грязь, песок и далее по очень длинному списку. И чтобы от всего этого защитить двигатель, нужен фильтр.

В России дороги очень грязные, так что «воздухан» должен работать за троих. А меняют его так же, как и все остальное — раз в 10 000 км. И тут еще стоит вспомнить, что для разных рынков поставляются не только разные модели и модификации машин, но и разные запчасти, которые в глобальном смысле должны быть адаптированы для эксплуатации в разных природных зонах и «заточены» под свою специфику. А ведь даже оригинальные детали в сегодняшней России — это во многом параллельный импорт. Задачка!