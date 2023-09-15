Давай, до свидания: какие «фишки» незаметно пропали из оснащения автомобилей

Самая яркая (во всех смыслах) опция, о которой, похоже, вскоре придется позабыть как в свое время о карбюраторе — «ксенон». Некогда ксеноновый головной свет в обязательном порядке входил не только в топовые, но и в средние по цене комплектации авто большинства марок и моделей. А сейчас он встречается лишь на уже изрядно подержанном транспорте.
Кто бы мог подумать, но примитивные «галогенки» пережили ксеноновых конкурентов и до сих пор устанавливаются в фары машин, сходящих с конвейеров. Но и их судьба, похоже, предрешена: триумфальное шествие светодиодных источников света от самых дорогих к самым дешевым представителям модельных линеек всех мировых автопроизводителей не остановить.
Интересно, кто-нибудь еще помнит, что, казалось бы, совсем недавно мы наслаждались мягкой тактильной лаской велюровой обивки автомобильных кресел? И где она теперь? Современные «сидушки» сплошь отделаны либо простой (но прочной и практичной) тканью, либо издевательством над здравым смыслом под названием «экокожа», либо настоящей кожей — в моделях подороже. А велюр отправился вслед за ксеноном — на свалку истории массового автомобилестроения. Как и физические кнопки блокировки дверей.
У водителя-то пока еще есть возможность управлять замками всех «калиток». Но у пассажиров уже давно нет права запереться самостоятельно. Открыть заблокированный хоть автоматически, хоть водителем замок — пожалуйста (если не активирована «детская защита»), а закрыться — нет! Не положена теперь в машине такая роскошь никому кроме человека, сидящего за рулем!
Кстати, по поводу кнопок вообще. Не хотим кликушествовать, но похоже, что автопроизводителями (особенно китайскими!) объявлена негласная, но бескомпромиссная война вообще всем физическим кнопкам в легковушках. Управление климатом, обогревом стекол и зеркал, отключение системы стабилизации и даже порой настройка зеркал(!) — все это с энтузиазмом «запихивается» в электронное тачскриновое меню на центральной консоли авто. С какой-то точки зрения логика автопрома понятна: дополнить ПО компьютерной системы автомобиля лишним разделом меню гораздо дешевле, чем разрабатывать и потом производить физические кнопочные блоки управления. Но удобства этот подход не добавляет.
Все знают, что такое прикуриватель в автомобиле. В большинстве современных авто, конечно, от него осталось лишь гнездо. Борьба с курением и массовый переход курильщиков на электронные «пыхалки» сделали свое дело. Тем не менее, разъем этот традиционно используется для подключения либо подзарядки всяких гаджетов. Но дни прикуривателя тоже сочтены: его «энергетические» функции все чаще берут на себя USB-разъемы. Гаджету — гаджетово, как говорится.