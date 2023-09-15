Давай, до свидания: какие «фишки» незаметно пропали из оснащения автомобилей

Самая яркая (во всех смыслах) опция, о которой, похоже, вскоре придется позабыть как в свое время о карбюраторе — «ксенон». Некогда ксеноновый головной свет в обязательном порядке входил не только в топовые, но и в средние по цене комплектации авто большинства марок и моделей. А сейчас он встречается лишь на уже изрядно подержанном транспорте.

Кто бы мог подумать, но примитивные «галогенки» пережили ксеноновых конкурентов и до сих пор устанавливаются в фары машин, сходящих с конвейеров. Но и их судьба, похоже, предрешена: триумфальное шествие светодиодных источников света от самых дорогих к самым дешевым представителям модельных линеек всех мировых автопроизводителей не остановить.

Интересно, кто-нибудь еще помнит, что, казалось бы, совсем недавно мы наслаждались мягкой тактильной лаской велюровой обивки автомобильных кресел? И где она теперь? Современные «сидушки» сплошь отделаны либо простой (но прочной и практичной) тканью, либо издевательством над здравым смыслом под названием «экокожа», либо настоящей кожей — в моделях подороже. А велюр отправился вслед за ксеноном — на свалку истории массового автомобилестроения. Как и физические кнопки блокировки дверей.