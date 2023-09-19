Зачем надо светить ультрафиолетом на масляный фильтр перед его заменой

Большинство российских автовладельцев в последнее время перевело или переводит свои машины на масла отечественного происхождения. Преимущественно потому, что привычные смазочные бренды поуходили из страны. Либо их продукция стала стоить совсем уж неприличных денег. Но с этим вопросом все понятно. Интересно другое: все же помнят, что при замене моторного масла в обязательном порядке следует обновлять и фильтр. Это как дважды два. Однако есть нюанс.

Фишка в том, что среди фирм-производителей качественных и зарекомендовавших себя фильтров большая часть — из недружественных стран. В России тоже имеются производства, выпускающие аналогичную зарубежной продукцию. Но если ты годами доверял здоровье мотора какому-то, например, немецкому «фильтровальному» бренду, то решиться и перейти на отечественный будет психологически сложно.

Тем более что фильтры западных марок с полок наших автомагазинов полностью не исчезали. Да, пропадали кое-где временно, но потом ассортимент более-менее восстановился. Все заметно подорожало, но катастрофы не случилось. Зато в полный рост вновь нарисовалась иная напасть — подделки.