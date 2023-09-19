Зачем надо светить ультрафиолетом на масляный фильтр перед его заменой

Большинство российских автовладельцев в последнее время перевело или переводит свои машины на масла отечественного происхождения. Преимущественно потому, что привычные смазочные бренды поуходили из страны. Либо их продукция стала стоить совсем уж неприличных денег. Но с этим вопросом все понятно. Интересно другое: все же помнят, что при замене моторного масла в обязательном порядке следует обновлять и фильтр. Это как дважды два. Однако есть нюанс.
Фишка в том, что среди фирм-производителей качественных и зарекомендовавших себя фильтров большая часть — из недружественных стран. В России тоже имеются производства, выпускающие аналогичную зарубежной продукцию. Но если ты годами доверял здоровье мотора какому-то, например, немецкому «фильтровальному» бренду, то решиться и перейти на отечественный будет психологически сложно.
Тем более что фильтры западных марок с полок наших автомагазинов полностью не исчезали. Да, пропадали кое-где временно, но потом ассортимент более-менее восстановился. Все заметно подорожало, но катастрофы не случилось. Зато в полный рост вновь нарисовалась иная напасть — подделки.
Подорожание брендовых фильтров сделало очень выгодным делом бизнес на продаже дешевых низкокачественных изделий под видом «фирмы». И особенность сложившейся сейчас ситуации в том, что даже высокая цена не может свидетельствовать, что предлагаемый вам фильтр — не поддельный. Нарваться на контрафакт можно, даже заплатив за него как за настоящий продукт.
Раньше, до введения антироссийских санкций, представительства «фильтровальных» брендов изо всех сил разъясняли отечественным автомобилистам способы выявления контрафакта. А также вели работу с торговыми сетями — чтобы отвадить их от бизнеса на «леваке». Теперь же, когда «иностранцы» от нас поразбежались, ничего подобного не делается. Поэтому водителям приходится самим разбираться с подделками. В том числе и с помощью ультрафиолета.
Мало кто знает, но многие производители масляных фильтров наносят на поверхность своей продукции и упаковку маркировку, а также различные отметки, видимые исключительно в ультрафиолетовом свете. Подделки как правило лишены подобных «примочек». Поэтому прежде чем приступить к замене масла (а лучше на этапе покупки), следует изучить поверхность расходника в свете копеечного УФ-фонарика. Минутная процедура убережет вас от угрозы подвергнуть мотор опасности, связанной с использованием подделки.