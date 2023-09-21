Защита порогов от грязи: к каким проблемам приводит зуд «улучшайзинга»

Борьба с грязными порогами обычно развивается по одному шаблону. Сначала устанавливаются пластиковые накладки из магазина, которые выпускаются для разных моделей машин. Они подогнаны по форме порога и относительно хорошо садятся в выступы нижней части проема. Грязь хоть и ложится на них, но впитывается в пористую структуру и не так сильно пачкает одежду.

Однако есть у накладок и существенные недостатки. Грязь и вода проникают под них, застаиваются там и со временем провоцируют возникновение очагов ржавчины. Кроме того, лишний предмет под ногами всегда трется о краску и оставляет глубокие царапины. Если через пару лет снять накладку и взглянуть на порог, то сердце сожмется от жалости к машине.

Перемещение грязи

Следующим этапом улучшайзинга является установка резиновых уплотнителей по нижнему краю двери. На первый взгляд они эффективнее, чем накладки, потому как закрывают доступ для грязи, но опять же не до конца. Она хоть и не проникает на всю глубину порога, как раньше, но скапливается под дверью перед резинками в виде жирного черного шва. А обтирать его белым плащом или штаниной тоже неприятно.