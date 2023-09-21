Защита порогов от грязи: к каким проблемам приводит зуд «улучшайзинга»

Борьба с грязными порогами обычно развивается по одному шаблону. Сначала устанавливаются пластиковые накладки из магазина, которые выпускаются для разных моделей машин. Они подогнаны по форме порога и относительно хорошо садятся в выступы нижней части проема. Грязь хоть и ложится на них, но впитывается в пористую структуру и не так сильно пачкает одежду.
Однако есть у накладок и существенные недостатки. Грязь и вода проникают под них, застаиваются там и со временем провоцируют возникновение очагов ржавчины. Кроме того, лишний предмет под ногами всегда трется о краску и оставляет глубокие царапины. Если через пару лет снять накладку и взглянуть на порог, то сердце сожмется от жалости к машине.
Перемещение грязи
Следующим этапом улучшайзинга является установка резиновых уплотнителей по нижнему краю двери. На первый взгляд они эффективнее, чем накладки, потому как закрывают доступ для грязи, но опять же не до конца. Она хоть и не проникает на всю глубину порога, как раньше, но скапливается под дверью перед резинками в виде жирного черного шва. А обтирать его белым плащом или штаниной тоже неприятно.
Но есть у резинок проблема похуже. При движении машины из-за разницы давлений внутри и снаружи кузова грязь все равно засасывается внутрь проема, но уже через другие щели, из-за чего разводы и подтеки возникают не на порогах, а в нижней части стойки крыши или с торцов двери. А там краска и антикоррозионная защита заметно слабее, чем на порогах. В итоге ржавчина точит кузов совершенно в неожиданных местах.
Блокирование дренажей
Борьба за чистые штаны нередко приводит к третьему, наиболее радикальному способу герметизации дверей. На них могут устанавливаться крупные уплотнители, что приводит у еще более неприятным последствиям.
Дело в том, что щели под дверьми сделаны не случайно. Они специально оставляются для выхода воды из дренажных отверстий. Загляните в нижнюю часть «калитки» — увидите несколько дырочек разного размера и формы с торцов и посередине. Через них выводится вода, которая попадает внутрь во время дождей через основания стекол. Если их загородить, то жидкость будет застаиваться. А при закрытых дверях новые резиновые уплотнители как раз блокируют водостоки, из-за чего внутри образуется влажное болото. Как итог — запотевают стекла и гниют металлические детали.
Такие же дренажные отверстия есть и на порогах, снизу и с торцов, в арках колес. Нередко ради благих побуждений их специально перекрывают заглушками, чтобы внутрь не летела грязь. Однако вода там все равно появляется в виде конденсата. Через пару лет она буквально булькает при торможениях и разгонах. Удалите заглушку, прочистите отверткой отверстие, и из порога, как из чайника, выльется больше литра жидкости. Если пространство не осушить, то вода сама проделает дырку через прогнивший металл. В общем, борьба против грязи хоть и делает брюки чистыми, но приводит к дополнительным отверстиям на кузове.
Машины проектировали грамотные инженеры, и если они оставили пороги грязными, то значит тому есть причины. Проще положить в салоне тряпку и протирать ей эту грязь, чем баловаться с нештатными уплотнителями и накладками. А вот, что нужно делать периодически, так это прочищать дренажные отверстия в порогах, чтобы обеспечить хороший отвод воды. Неплохо через каждые 5 лет эксплуатации промывать их от грязи, которая там накопилась. Для этого внутрь закачивают воду обычным шлангом, а затем сливают ее через дренажные выходы. После «клининга» не будет лишним «загрузить» внутрь антикоррозионный состав, чтобы защитить металл от коррозии.