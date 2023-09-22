Почему осенью нужно обязательно «поить» машину водкой

Капельки воды тяжелее бензина. Они не смешиваются с ним и опускаются на дно, где собираются в большие линзы. В октябре-ноябре после череды холодных недель в баке накапливается до литра воды, которая «ложится» рядом с горловиной насоса. При первых заморозках вода закачивается этим самым насосом через сетку, превращается в снежную шугу, слипается в пробку и блокирует поступление топлива. В итоге двигатель глохнет.

Быстро найти причину поломки сможет не каждый. Автовладельцы порой перебирают все возможные варианты ремонта, пока наконец шуга сама не растает. К всеобщему удивлению машина заводится, как ни в чем не бывало. Однако при последующих скачках температур она вновь капризничает и отказывается ехать. Как тут не задуматься о спиртном?

Найти спасение в спиртном

Химическая промышленность давно выпускает средства для борьбы с конденсатом в бензобаке. Если заглянуть в магазин автозапчастей, то продавцы предложат на выбор массу флаконов типа «Антилед». Главным их ингредиентом является изопропанол. Но с таким же успехом можно пользоваться пищевым спиртом. Он безопаснее и химически нейтрален к деталям топливной системы. Однако купить спирт трудно. Куда проще раздобыть обыкновенную водку.

Спирт или водка хорошо растворяют воду в себе. При этом получившийся коктейль не замерзает и прокачивается вместе с топливом.