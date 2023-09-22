Почему осенью нужно обязательно «поить» машину водкой

На первый взгляд конденсат безобиден. И действительно, как могут навредить капельки росы на кузове? Однако влага собирается не только снаружи, но и внутри деталей, и через несколько месяцев превращается в источник ржавчины. К примеру, вода в засорившихся порогах, в дверях и скрытых полостях кузова приводит к развитию коррозии на внутренних поверхностях. Жидкость скапливается даже в глушителе, и некоторые умельцы сверлят дырки в банке, чтобы ее слить. Но хуже всего, когда вода собирается в бензобаке.
Топливный резервуар имеет большую внутреннюю поверхность. Сверху он нагревается через пол кабины, а нижняя часть остывает под потоками набегающего воздуха. А это — идеальные условия для конденсирования влаги. Во время ночных стоянок на стенках образуется по 20—30 гр воды. И особенно интенсивно роса выпадает в баках с поврежденной системой вентиляции.
Капельки воды тяжелее бензина. Они не смешиваются с ним и опускаются на дно, где собираются в большие линзы. В октябре-ноябре после череды холодных недель в баке накапливается до литра воды, которая «ложится» рядом с горловиной насоса. При первых заморозках вода закачивается этим самым насосом через сетку, превращается в снежную шугу, слипается в пробку и блокирует поступление топлива. В итоге двигатель глохнет.
Быстро найти причину поломки сможет не каждый. Автовладельцы порой перебирают все возможные варианты ремонта, пока наконец шуга сама не растает. К всеобщему удивлению машина заводится, как ни в чем не бывало. Однако при последующих скачках температур она вновь капризничает и отказывается ехать. Как тут не задуматься о спиртном?
Найти спасение в спиртном
Химическая промышленность давно выпускает средства для борьбы с конденсатом в бензобаке. Если заглянуть в магазин автозапчастей, то продавцы предложат на выбор массу флаконов типа «Антилед». Главным их ингредиентом является изопропанол. Но с таким же успехом можно пользоваться пищевым спиртом. Он безопаснее и химически нейтрален к деталям топливной системы. Однако купить спирт трудно. Куда проще раздобыть обыкновенную водку.
Спирт или водка хорошо растворяют воду в себе. При этом получившийся коктейль не замерзает и прокачивается вместе с топливом.
О чудесных свойствах триады из спирта воды и бензина мне как-то рассказывал приятель инженер, всю жизнь проработавший на оборонном предприятии. С помощью воды он добывал спирт из опасной субстанции под названием «бензуха», служившей на производстве для обезжиривания деталей электроники. Вода растворяла спирт из «бензухи», после чего ее сливали и делили с коллегами.
При добавлении водки в бензобак происходит похожий процесс. Спирт растворяет в себе воду и превращается в горючую смесь, которая попадает в двигатель и сгорает в цилиндрах без вреда для силового агрегата.
Поэтому перед наступлением холодов машине для профилактики не помешает пара бутылок водки или лучше чистого спирта. Сколько заливать? Около литра на полный бак бензина. И так несколько раз.
Но если проблема с конденсатом повторяется, и шуга в насосе или фильтре при заморозках появляется с пугающей частотой, то не будет лишним проверить вентиляцию в баке. Возможно, закисли клапаны или хандрит адсорбер. И тогда проблему спиртным уже не решишь. Потребуется оперативное вмешательство.