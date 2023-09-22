Зачем опытные автовладельцы иногда вскрывают масляный фильтр

Отработавший свое масляный фильтр в большинстве случаев отправляется в мусор. Как любой другой «расходник» в машине. Но только не у думающего автовладельца. Он разберет его на части. Кто-то, предварительно дав стечь остаткам масла, зажимает фильтр в тисках и не мудрствуя лукаво молотком и зубилом потрошит его самым варварским образом. А кто-то применяет для этой же цели специнструмент — труборез. В последнем случае операция проходит аккуратнее, наносит меньше урона содержимому. Что порой бывает ценно.

А цель в любом случае преследуется одна: получение информации. Причем не только о самом двигателе. В первую очередь при разборке корпуса фильтра надо проконтролировать целостность его внутренностей. Бывает, что поток смазки срывает или ломает уплотнения, например, резиновое кольцо клапана. Это говорит о том, что расходник не справляется со своей задачей: часть масла после поломки проходила мимо фильтрующего элемента. Вывод из подобного открытия делается однозначный: больше с этим производителем дел не иметь, надо переходить на другой бренд. Пусть его продукция будет и подороже, но состояние мотора важнее.

Далее надо обратить внимание на фильтрующий элемент. Как правило он имеет вид «гармошки», свернутой в цилиндр и вставленной затем в металлический корпус. Ее извлекают и расправляют для внимательного осмотра. Если на ней обнаруживается что-то вроде мелкого темного «песочка» или, не дай бог, стружка — дело плохо. Это — продукты износа каких-то трущихся частей двигателя. Их наличие говорит о том, что капремонт силового агрегата совсем не за горами.