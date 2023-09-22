Зачем опытные автовладельцы иногда вскрывают масляный фильтр

фото vatlandhonda com
От работы масляного фильтра самым непосредственным образом зависит здоровье мотора. Но продвинутый автомобилист из этой важной детали может «выжать еще немного пользы».
Максим Строкер

Отработавший свое масляный фильтр в большинстве случаев отправляется в мусор. Как любой другой «расходник» в машине. Но только не у думающего автовладельца. Он разберет его на части. Кто-то, предварительно дав стечь остаткам масла, зажимает фильтр в тисках и не мудрствуя лукаво молотком и зубилом потрошит его самым варварским образом. А кто-то применяет для этой же цели специнструмент — труборез. В последнем случае операция проходит аккуратнее, наносит меньше урона содержимому. Что порой бывает ценно.

А цель в любом случае преследуется одна: получение информации. Причем не только о самом двигателе. В первую очередь при разборке корпуса фильтра надо проконтролировать целостность его внутренностей. Бывает, что поток смазки срывает или ломает уплотнения, например, резиновое кольцо клапана. Это говорит о том, что расходник не справляется со своей задачей: часть масла после поломки проходила мимо фильтрующего элемента. Вывод из подобного открытия делается однозначный: больше с этим производителем дел не иметь, надо переходить на другой бренд. Пусть его продукция будет и подороже, но состояние мотора важнее.

Далее надо обратить внимание на фильтрующий элемент. Как правило он имеет вид «гармошки», свернутой в цилиндр и вставленной затем в металлический корпус. Ее извлекают и расправляют для внимательного осмотра. Если на ней обнаруживается что-то вроде мелкого темного «песочка» или, не дай бог, стружка — дело плохо. Это — продукты износа каких-то трущихся частей двигателя. Их наличие говорит о том, что капремонт силового агрегата совсем не за горами.

фото globallookpress.com

В практике автора этих строк был случай, когда в фильтре нашелся небольшой фрагмент пружины клапана. Последующее вскрытие головки блока цилиндров показало, что один из выпускных клапанов лишился части этой детальки. В последствии ее фрагменты были найдены не только под крышкой, но и в поддоне катера мотора. И что самое удивительное — двигатель при этом не демонстрировал никаких симптомов поломки.

Помимо поиска продуктов износа, следует оценить состояние самой фильтрующей гармошки. Если ее цвет, на ваш взгляд, слишком уж близок к антрацитно-черному, следует задуматься о причинах такого спецэффекта. Слишком большое количество сажи в масле намекает на износ цилиндро-поршневой группы или серьезные проблемы с зажиганием. Хотя бывает и иное объяснение. Например, автомобиль только-только сошел с гарантии, и вы впервые меняете моторную смазку не в СТО официального дилера. Дело в том, что в подобных случаях — когда клиент в последний раз приезжает на ТО мастера «официалов» норовят «сэкономить»: при замене смазки не трогают старый фильтр. Мол, и так сойдет…

Как бы то ни было, но владельцу уже не нового ТС время от времени рекомендуется не лениться и вскрывать масляный фильтр. Может статься, что его содержимое распахнет хозяину машины глаза на какую-нибудь серьезную проблему.

ТО, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло, лайфхак
22 сентября 2023
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