Как лучше и проще всего нейтрализовать влагу в баке дизельного автомобиля

Специалисты в области ГСМ утверждают, что процесс увлажнения дизтоплива часто происходит уже на этапах его транспортировки к бензохранилищам и АЗС, а также в ходе последующего хранения и перекачки. Главная причина — сезонные изменения влажности и перепады температур, которые при определенных условиях вызывают выпадение конденсата.

Интенсивнее всего такой процесс идет в полупустых автоцистернах, топливных емкостях и в незаполненных баках автомобилей. По оценкам экспертов, за год эксплуатации на дне бака в зависимости от его объема может накапливаться до литра водно-грязевой смеси. Чем это грозит?

Прежде всего, вода, перемешиваясь с соляркой, провоцирует активную коррозию металлических элементов топливного тракта. Как правило, пораженные ржавчиной детали приходится в дальнейшем менять. Во-вторых, вода заметно ухудшает работу форсунок и ТНВД. В-третьих, в межсезонье и зимой она может вызвать банальное промерзание топливопроводов.

Здесь также важно отметить, что вода, как субстанция, не растворяется в дизтопливе. После перемешивания с горючим (например, когда машина движется, или когда соляру заливают в бак) она некоторое время находится там в эмульгированном состоянии.