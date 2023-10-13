Как лучше и проще всего нейтрализовать влагу в баке дизельного автомобиля

Специалисты в области ГСМ утверждают, что процесс увлажнения дизтоплива часто происходит уже на этапах его транспортировки к бензохранилищам и АЗС, а также в ходе последующего хранения и перекачки. Главная причина — сезонные изменения влажности и перепады температур, которые при определенных условиях вызывают выпадение конденсата.
Интенсивнее всего такой процесс идет в полупустых автоцистернах, топливных емкостях и в незаполненных баках автомобилей. По оценкам экспертов, за год эксплуатации на дне бака в зависимости от его объема может накапливаться до литра водно-грязевой смеси. Чем это грозит?
Прежде всего, вода, перемешиваясь с соляркой, провоцирует активную коррозию металлических элементов топливного тракта. Как правило, пораженные ржавчиной детали приходится в дальнейшем менять. Во-вторых, вода заметно ухудшает работу форсунок и ТНВД. В-третьих, в межсезонье и зимой она может вызвать банальное промерзание топливопроводов.
Здесь также важно отметить, что вода, как субстанция, не растворяется в дизтопливе. После перемешивания с горючим (например, когда машина движется, или когда соляру заливают в бак) она некоторое время находится там в эмульгированном состоянии.
В состоянии же длительного покоя эти жидкости разделяются по фракциям, причем вода в баке всегда оказывается ниже уровня солярки. Эту особенность разделения водно-топливной смеси многие широко автопроизводители используют для периодического удаления воды из топливного бака.
В частности, подобная практика широко применяется на грузовиках и некоторых внедорожниках. На них монтируют фильтры-отстойники, а сами топливные емкости дополнительно оборудуют сливными патрубками. А вот у большинства современных дизельных легковушек и кроссоверов, оснащенных пластиковыми бензобаками, такой слив не предусмотрен в принципе. Как тогда быть?
На этот случай существует альтернативный вариант нейтрализации влаги, который сегодня активно продвигают производители автохимии, выпускающие особые виды присадок. Одни из них именуются как нейтрализаторы, осушители или вытеснители влаги, другие — как комплексные топливные препараты, обладающие влаговытесняющим действием. Кроме того, отдельные автолюбители предлагают и народные средства. Например, спирт, о котором в интернете можно найти массу негативных отзывов.
Что же касается конкретно средств автохимии, то по мнению экспертов, из них лучше всего работают специализированные составы, строго ориентированные на нейтрализацию воды в дизтопливе. К числу таких средств, в частности, относится и препарат нового поколения Fuel Protect Diesel, созданный химиками немецкой фирмы Liqui Moly.
Как отмечают сами разработчики, этот топливный препарат в числе прочих содержит особые компоненты, обладающие направленным антикоррозионным действием по отношению к влаге, находящейся в солярке. Отличительная особенность средства, выгодно выделяющего его на фоне прочих аналогов -повышенная способность противостоять образованию в баке эмульсии из воды и солярки.
При этом Fuel Protect Diesel эффективно «связывает» молекулы воды, тем самым подавляя ее коррозионную активность. Вся это в комплексе позволяет надежно защитить дизельную аппаратуру от негативного воздействия плохого топлива, содержащего влагу. Кстати, присадка успешно доказала свою эффективность и на российском рынке. Причем это средство универсально по своей применимости и может быть использовано в любых типах дизельных моторов.