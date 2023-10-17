Зачем опытные водители стучат по капоту автомобиля

Фото: globallookpress.com
Осень полноценно вступила в свои права: на улице ощутимо похолодало, а значит, настало время утреннего прогрева двигателя. Да, бензин дорогой, экологи не дремлют, но хотя бы несколько минут работы на холостых любому мотору требуются конструктивно. Хотя первым делом в «унылую пору» нужно не запускать ДВС, а стучать по капоту. Зачем, объясняет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Осень настала, холодно стало. Времени на утренний кофе остается все меньше, а на прогрев «железного коня» уходит, соответственно, все больше. Но опытный водитель начнет будить автомобиль не с поворота ключа в замке зажигания, а совсем с другой процедуры. Щелкнув клавишей сигнализации или центрально замка, он пару раз очень бережно раскрытой ладонью стукнет по капоту да по крыльям. Ритуал?

Здороваться с машиной, давать ей имя и вообще относиться как к члену семьи — российская традиция, и в ней, объективно говоря, ничего плохого нет. У такого хозяина автомобиль ухожен, чист, реже ломается и дольше служит. И подобное проявление чувств, как правило, лишь вершина айсберга, в глубине которого и регулярные мойки, и самостоятельные проверки, и мелкий ремонт.

Одним словом, дай бог всем и каждому купить подержанный авто именно после такого владельца. Но постукивание по капоту, помимо эмоционального, имеет и прикладной смысл.

Фото: freepik.com

Фокуса в этой процедуре нет, а вот житейского опыта — более чем достаточно. Холодным осенним вечером прогретый и только что припаркованный автомобиль становится теплым убежищем для невероятного количества разного рода уличной живности: тех же котов, которые залезают в моторный отсек и забиваются в самый дальний угол.

Если животина попадет под приводной или ремень ГРМ, то мало ей не покажется. Да и шум от ожившего двигателя может загнать котенка в самые невероятные места, откуда он начнет выбираться, подгоняемый страхом, прямо на ходу. Для того опытный водитель и стучит по капоту перед запуском мотора: предупреждает возможных «жителей» об опасности, давая время спокойно покинуть моторный отсек.

Мир несправедлив, и не всем домашним животным досталось уютное жилище. А человек, если он действительно относит себя к Homo sapiens, должен понимать и осознавать происходящее вокруг, какие бы сложные вопросы он ни решал в своей повседневности. Забота — это прекрасно, но в тяжелые времена она доступна не всем. И человечность — то качество, обладать которым необходимо, на сколько бы дырок ни был затянут ремень.

автосервис, ремонт, лайфхак
17 октября 2023
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