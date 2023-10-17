Зачем опытные водители стучат по капоту автомобиля

Осень настала, холодно стало. Времени на утренний кофе остается все меньше, а на прогрев «железного коня» уходит, соответственно, все больше. Но опытный водитель начнет будить автомобиль не с поворота ключа в замке зажигания, а совсем с другой процедуры. Щелкнув клавишей сигнализации или центрально замка, он пару раз очень бережно раскрытой ладонью стукнет по капоту да по крыльям. Ритуал?

Здороваться с машиной, давать ей имя и вообще относиться как к члену семьи — российская традиция, и в ней, объективно говоря, ничего плохого нет. У такого хозяина автомобиль ухожен, чист, реже ломается и дольше служит. И подобное проявление чувств, как правило, лишь вершина айсберга, в глубине которого и регулярные мойки, и самостоятельные проверки, и мелкий ремонт.

Одним словом, дай бог всем и каждому купить подержанный авто именно после такого владельца. Но постукивание по капоту, помимо эмоционального, имеет и прикладной смысл.