Тревожный симптом: почему на «приборке» мигает значок состояния аккумулятора

Тенденция к потребительскому отношению к автомобилю, что до недавнего времени практиковалась повсеместно, должна быть отринута. Новую машину даже в тольяттинском исполнении сегодня смогут себе позволить не все. Более того, даже крепкий подержанный автомобиль – уже роскошь. Так что привычку не только к ремонту, но и к обслуживанию, а также к осознанию столь сложного механизма, как транспортное средство, пора возвращать. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Культуру эксплуатации автомобиля мы потеряли еще в конце десятых годов нынешнего столетия, когда миллионы соотечественников в одночасье стали владельцами новых машин. Тут же забылся в дальнем углу гаража и набор инструментов, и непременная тара с тормозной жидкостью да моторным маслом. Отброшен удобный домкрат, хороший, никогда не подводивший фонарь и счастливая, не побоюсь этого слова, изолента. Новая – значит, не ломается! Просыпаемся, товарищи, труба зовет. Расчехляем зачехленное, протираем запыленное и вспоминаем забытое.

За последние лет тридцати ТС порядком набрались разума и научились сами уведомлять своих владельцев о предстоящих тратах. Учить пиктограммы бесполезно, но основный посыл знать все же нужно: красная лампочка – ехать нельзя, желтая – можно, но осторожно, зеленая – смело вперед. А что делать, если лампа мигает? Горящий красным цветом значок состояния аккумуляторной батареи - это понятно, а мигающий?

Оказывается, этот понятный и хорошо знакомый каждому водителю индикатор – ежедневно видим, поворачивая ключ в замке зажигания – отражает не только состояние «батарейки», но и сопредельных узлов. Вернее, одного узла – генератора. Перво-наперво, конечно, проверим клемму: на целостность, на усадку, на чистоту.

Фото globallookpress.com

А она, клемма, должна быть именно такой и никакой иначе. Не помогло? Если пиктограмма продолжает мигать, то идет перезаряд АКБ, что еще хуже, чем недозаряд, и говорит это лишь об одном – неисправен генератор. До дома, конечно, доедем, если недалеко, а дальше надо снимать и разбираться.

Кстати, будем честны, там нет задач для семи пядей во лбу: узел достаточно простой, а снимать его столько же, сколько и перебирать. Обычно проблема заключается в износе щеток, что заказываются по артикулу в любом маркетплейсе, а меняются с помощью единственной отвертки. Инструкций в интернете – на любую марку и модель.

Единственная хитрость, которую надо знать, это необходимость продувки узла под давлением, поскольку графитные щетки, стираясь, забивают все вокруг пылью, которая приводит к пробою на массу. Стоят, кстати, новые щетки от 200 рублей – поменял, почистил-продул, и забыл.