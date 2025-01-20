Электропривод багажника: сколько стоит дооснастить любую машину удобной опцией

Нет для российского автовладельца более привлекательного занятия, чем дооснащать свой автомобиль: кустарщина и прочий «тюнинг» у нас в большом почете, а великая китайская барахолка исправно поставляет не только решения, но и предложения для улучшения уже имеющегося транспортного средства. Вот и электропривод багажника, которым еще недавно гордились именитые производители, теперь можно поставить хоть на «девятку». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Современные автомобилестроители, особенно дорогой наш «восточный партнер», упирает в своем векторе развития на оснащение транспортных средств большим количеством опций: списки — по три листа! Во-первых, это очень привлекательно для покупателя, который хочет роскоши и комфорта, во-вторых, намного быстрее и дешевле, чем вкладывать миллиарды в условную подвеску.

Она, конечно, после этого будет лучше работать, но ведь потенциальному соискателю это никак не покажешь. Мол, вот тот рычажок за колесом стал легче на 10 грамм и надежнее на 30%. И что? Лучше б салон кожаный, ромбом шитый! Японцы на этом уже обожглись, а китайцы научились на чужих ошибках. У них, у китайцев, салон с экранами — на первом месте.

Однако, новый автомобиль — нынче утеха для богатых, а остальным-то что делать? На Руси принято заниматься отчаянным кастомайзингом. «Самоделкин», порой латентный, но все же, проживает в каждом обладателе гаража, так что, погоревав о ценниках, вдоволь высказавшись в интернетах, российский водитель идет дорабатывать свою машину.

Фото aliexpress

Тем более, возможностей сейчас — никакими кредитами не охватить. Покупай, да делай. Например, некогда премиальная функция самостоятельного открытия багажника, особенно, с одного маха ноги под бампером, отныне доступна даже обладателям разного рода «девяток» хоть российского, хоть раннего японского-корейского-американского-европейского производства. И стоит-то недорого.

Так, на упомянутой барахолке комплект оборудования со всеми потрохами в лице кнопок, проводков, датчиков и прочего, легко приобрести за 10 000 рублей. Сто баксов по курсу ЦБ! За установку, конечно, тоже попросят: на разных сайтах и форумах такая услуга предлагается от 5000 рублей. Врут, конечно, наверняка найдется место для расширения чека, так что по уму надо закладывать около 20 000 рублей на операцию «под ключ» с запчастями.

Но ведь можно и самостоятельно: инструкций — полна Сеть, а уж разбирать-резать-собирать нас учат с рождения. Чего бы и нет? Конечно, потребуется перетряхнуть салон, протягивая проводку, подрезать и просверлить, накрутить саморезов и пару раз переделать, но сам факт условного «Лансера», у которого будет с кнопки открываться багажник — это, согласитесь, повод для гордости. А поводы для гордости мы исстари любим и ценим.