Эксперт перечислил преимущества моторных масел с нулевой вязкостью

У моторных масел, обладающих вязкостью 0W, разумеется, есть ряд своих плюсов. И самый главный — они обеспечивают быстрый и легкий запуск двигателя в условиях действительно низких температур и защищают силовой агрегат при повышенных нагрузках. В то же время вокруг «нулевых» смазок ходит и много мифов, которые развеял эксперт.

Лубриканты 0W хороши не только в морозное время года

В беседе с «Российской газетой» директор по исследованиям и разработкам компании Rolf Lubricants East Артем Чальцев отметил: убеждение, что моторные масла вязкости 0W необходимы исключительно зимой и лишь в самых холодных регионах, ошибочно. Такая продукция может быть полезна и в более теплых районах.

— Нижний порог вязкости (цифра перед W) напрямую влияет на скорость смазывания двигателя при холодном запуске. Масла с вязкостью 0W создают поток масла в узлах двигателя в два раза быстрее, чем масла с вязкостью 5W, и в несколько раз быстрее, чем 10W. Это означает, что масло с вязкостью 0W-40 лучше защитит двигатель при холодном пуске, чем масло 5W-40 при любой отрицательной температуре: и в -5 и в -30 градусов Цельсия, — объясняет эксперт.

Кроме того, по его словам, не стоит верить в то, что лубрикант 0W-40 более жидкий, чем 5W-40, а потому растекается в разогретом моторе как обычная вода. Ведь у них одинаковая вязкость 100°C в одном диапазоне, что и играет самую важную роль: в двигателе такие смазки выполняют свои функции одинаково.

Стоит ли переходить на масло 0W? А об этом портал «АвтоВзгляд», пообщавшись с экспертами, рассказывал здесь.