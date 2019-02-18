Самые популярные автомобили у перекупщиков

Будьте осторожны, покупая указанные модели, поскольку именно в них скрытые дефекты могут встречаться чаще, чем в остальных машинах.

Hyundаi Sоlаris

Одним из лидеров продаж на вторичном рынке остается бюджетный седан Hyundаi Sоlаris, пользующийся большим спросом у перекупщиков. Тем более, что в больших мегаполисах эта модель чаще всего встречется в качестве такси. Скрученный пробег и поверхностный косметический ремонт возвращают ей бутафорскую молодость, товарный вид и радикально завышенный ценник.