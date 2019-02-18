Самые популярные автомобили у перекупщиков

Не секрет, что у тех, кто зарабатывает на купле-продаже машин, востребованы модели, что пользуются наибольшим спросом у покупателей. И вот, проанализировав деятельность перекупщиков, эксперты назвали самые ходовые варианты, проходящие через их руки..
Будьте осторожны, покупая указанные модели, поскольку именно в них скрытые дефекты могут встречаться чаще, чем в остальных машинах.
Hyundаi Sоlаris
Одним из лидеров продаж на вторичном рынке остается бюджетный седан Hyundаi Sоlаris, пользующийся большим спросом у перекупщиков. Тем более, что в больших мегаполисах эта модель чаще всего встречется в качестве такси. Скрученный пробег и поверхностный косметический ремонт возвращают ей бутафорскую молодость, товарный вид и радикально завышенный ценник.
Renault Logan
Старый добрый Logan на вторичном рынке также раскупается на «ура», особенно в регионах. Следовательно, редко, когда его обходят вниманием перекупщики. Недорогой и надежный седан аналогичным образом латается на скорую руку и предлагается по цене почти нового. А ведь «Логан» также популярен и у таксистов.
Mitsubishi Lancer IX
Как ни странно, седи подержанных вариантов старше десяти лет устойчивым сопросом у перекупщиков пользуется Mitsubishi Lancer IX, который на официальном рынке у нас уже давно не продается. Так что в связи с ограниченным количеством бэушных экземпляров, шансов нарваться на кота в мешке с этой моделью больше, чем с другими.