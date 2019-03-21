Почему не стоит покупать подержанную машину с турбомотором, люком и даже АКП

ТУРБОМОТОР

Внедрение турбонагнетателя позволило производителям добиться от малообъемного двигателя сравнительно высокой отдачи: увеличения мощности на 20—30% и повышения крутящего момента. Турбомоторы более приемистые и тяговитые, а вместе с тем компактные. Но, разумеется, у них есть и минусы: более сложная конструкция, привередливость к маслу, повышенный расход топлива и дорогущий ремонт. Вспомните об этом, прежде чем покупать «бэушку» с турбиной.

V-ОБРАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Если ваш выбор пал на представительские автомобили прошлых десятилетий, то постарайтесь избегать V-образных двигателей. Распространенная «болячка» моторов с таким расположением цилиндров — преждевременное растягивание цепи ГРМ. Заменить ее, конечно, можно, только это стоит немаленьких денег, да и не каждый механик выполнит работу так, что вам не придется ее переделывать в другом месте.