Почему не стоит покупать подержанную машину с турбомотором, люком и даже АКП

Присматривая себе подержанный автомобиль, важно обращать внимание не только на состояние его агрегатов, технические характеристики и внешний вид, но и на ряд других немаловажных моментов. Ведь купить машину — мало, ее нужно еще и содержать. От каких опций лучше отказаться, дабы не разориться на последующем обслуживании, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Внедрение турбонагнетателя позволило производителям добиться от малообъемного двигателя сравнительно высокой отдачи: увеличения мощности на 20—30% и повышения крутящего момента. Турбомоторы более приемистые и тяговитые, а вместе с тем компактные. Но, разумеется, у них есть и минусы: более сложная конструкция, привередливость к маслу, повышенный расход топлива и дорогущий ремонт. Вспомните об этом, прежде чем покупать «бэушку» с турбиной.
V-ОБРАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Если ваш выбор пал на представительские автомобили прошлых десятилетий, то постарайтесь избегать V-образных двигателей. Распространенная «болячка» моторов с таким расположением цилиндров — преждевременное растягивание цепи ГРМ. Заменить ее, конечно, можно, только это стоит немаленьких денег, да и не каждый механик выполнит работу так, что вам не придется ее переделывать в другом месте.
ПНЕВМО- И ДРУГИЕ «СЛОЖНЫЕ» ПОДВЕСКИ
Продолжим тему представительских моделей. Если ваша фамилия не мелькает в рейтингах Forbes, то по возможности обходите стороной автомобили с пневматическими подвесками. Они нуждаются в постоянном уходе — как минимум в регулярном очищении компонентов от грязи, песка и пыли. Пневмоподушки, как и многие другие элементы системы, ремонту обычно не подлежат — только дорогостоящая замена. В общем, разоритесь.
РОБОТИЗИРОВАННАЯ КП
Современные «роботы» весьма надежны и экономичны (в плане топлива и трансмиссионного масла). Жаль, что нельзя сказать того же о таких КП прошлых лет. Устаревшие агрегаты — а на подержанных авто встречаются именно они — медленнее соображают и быстрее «сыпятся». Подписав договор купли-продажи на машину с «умной» коробкой, сразу начинайте откладывать деньги на ремонт выгоревших контактных групп, замену приводов переключения и сцепления.
Будьте осторожнее с авто, оснащенными дополнительным охранным комплексом. Во-первых, вы никогда не знаете, кто и где устанавливал противоугонную систему, и не оставил ли себе «лишний» брелок прежний хозяйн-мошенник. Во-вторых, со временем они начинают докучать регулярными сбоями. И это при том, что реально от похищения машины вспомогательные сигнализации в подавляющем большинстве случаев не спасают.
ОСОБАЯ РЕЗИНА
Осматривая понравившуюся машину, обратите внимание и на резину, в которую она «обута». Чересчур низкопрофильные шины — как и любые другие, не соответствующие рекомендациям завода-изготовителя авто — портят колесные диски. Нужные покрышки-то вы потом купите, но дополнительно придется потратиться на новые диски или выправление старых. Оно вам надо?
ЛЮК В КРЫШЕ
В наши дни панорамные крыши и люки изготавливают по особым технологиям, минимизирующим риски возникновения дальнейших проблем. Раньше их производили и устанавливали иначе, а потому многие владельцы старых машин с форточками над головой наперебой жалуются на течи. Красиво? — Да! Практично? — Не очень.